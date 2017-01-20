قاد بعثة طبية كويتية في مستشفى الأمل لعلاج اللاجئين السوريين

بمشاركة بارزة من الدكتور وسمي مهنا الفضلي، شارك وفد طبي كويتي بجهود إغاثية طبية في مستشفى الأمل في تركيا على الحدود السورية، حيث كانت بعثة الجمعية الطبية الكويتية الاغاثية وصلت إلى الحدود السورية لتقديم الدعم الطبي للاجئين السوريين الجرحى، وضمت البعثة الطبية بـ 11 طبيبا بالإضافة إلى د.وسمي مهنا الفضلي.

ومع وصول البعثة الطبية، عملوا الأطباء على تلبية الإحتياجات الطبية للجرحى السوريين في مستشفى الأمل. ومنها إجراء عمليات جراحية دقيقة للأطفال الجرحى بواسطة د.وسمي الفضلي.

تجدر الإشارة إلى أن الدكتور وسمي الفضلي استشاري جراحة الأطفال ولديه بالبلاد عيادته الخاصة في مركز جلوبال الطبي المتخصص في جميع جراحات الأطفال (الفتاق - الخصية المعلقة- عمليات الجهاز الهضمي- عمليات الشرج- حالات الإمساك المستعصية- الطهارة)، وجراحات الأطفال الخدج وحديثي الولادة،والعيوب الخلقية، وأورام الأطفال،ًوجراحة المناظير الأطفال (حصوات المرارة - عمليات ارتجاع المريئ).

والجدير بالذكر أن الدكتور وسمي الفضلي حاصل على البورد في الجراحة العامة والزمالة الكندية في جراحة الاطفال من جامعة ماكماستر بكندا، وكان رئيسا سابقا لقسم جراحة الأطفال بمستشفى ابن سينا.