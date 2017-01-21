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21/1/2017 4:46:57 AM

أبرز عناوين صحف السبت:- ترامب يتولى مهامه والقلق يجتاح العالم.. البورصة الكويتية تتصدر مؤشرات الأسواق العالمية.. لا مساس بالعلاوات والبدلات والكوادر.. المبارك التقى مجموعة من النواب... تفاهم وتفاؤل وعتاب رياضي


21/1/2017  الآن - صحف محلية  1:29:33 AM

أبرز عناوين صحف السبت:- ترامب يتولى مهامه ...
من الجريدة

 

الجريدة

ترامب يتولى مهامه والقلق يجتاح العالم

 النيابة تحيل ملف «تيماس» الثاني إلى «الجنايات» غداً

 البورصة الكويتية تتصدر مؤشرات الأسواق العالمية

 الأنباء

لا مساس بالعلاوات والبدلات والكوادر

 تقليص فترة التخييم شهراً

 الراي

المبارك التقى مجموعة من النواب... تفاهم وتفاؤل وعتاب رياضي

 هل تقترح الحكومة نظاماً انتخابياً بـ 50 دائرة و«صوت واحد»؟

 الدمخي لـ «الراي»: وزير الداخلية متعاون في حل مشكلة نزلاء سجن الإبعاد

 


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