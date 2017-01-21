ترامب يلغي 'أوباما كير'

وقّع الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، مرسومًا تنفيذيًا يتعلق بإلغاء قانون 'الرعاية الصحية بأسعار معقولة' المعروف لدى الرأي العام في الولايات المتحدة باسم 'أوباما كير'، وذلك في أولى خطواته بالبيت الأبيض عقب تنصيبه رسميًا، الجمعة.

وفي بيان صادر عنه، أشار البيت الأبيض إلى أن ترامب الذي أدى اليمين الدستوري وقّع في ساعاته الأولى بالمكتب البيضاوي مرسومًا تنفيذيًا يتعلق بإلغاء قانون 'أوباما كير' الذي تعهّد بإلغائه خلال حملته الانتخابية.

وقال البيت الأبيض إن المرسوم الذي وقعه ترامب بشأن قانون 'أوباما كير' يهدف لاتخاذ تدابير من شأنها التخفيف من الأعباء الاقتصادية على المواطنين.

والأسبوع الماضي، أقرّ مجلس الشيوخ الأمريكي، مشروع قانون موازنة غير ملزم يُتيح إمكانية إلغاء قانون 'أوباما كير'، في أول خطوة تتيح تقديم مشروع قانون لإلغاء 'أوباما كير' الذي يمثل الإرث الأكبر للرئيس الأمريكي المنتهية ولايته باراك أوباما، اعتبارًا من فبراير المقبل.

وقال ترامب، مؤخرًا، إنه ينبغي وضع قانون جديد مكان 'أوباما كير' حال إلغاء الأخير، لكنه امتنع عن الإدلاء بالمزيد من التفاصيل عن حزمة الإصلاح الجديدة في هذا الإطار.

كما دعا، في وقت سابق، إلى إلغاء 'أوباما كير' بأقصى سرعة، الأمر الذي قد يؤثر بشكل كبير على 23 مليون مواطن أمريكي.

وفي أكتوبر الماضي، أعلنت وزارة الصحة الأمريكية أن أسعار التأمين الصحي المشمولة ضمن 'أوباما كير' ستزداد بنسبة 25% اعتبارًا من مطلع 2017، وقال خبراء أمريكان أن ذلك سيؤثر سلبًا على ملايين المواطنين.

وقدّم الحزب الجمهوري حتى اليوم أكثر من 60 مشروع قانون، بهدف إلغاء 'أوباما كير' معتبرًا أن جعل التأمين الصحي إجباريًا يتعارض مع الحريات الفردية، وينتهك الدستور الأمريكي.