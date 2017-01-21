أسفرت عن ضبط مواطنين أحداهما مطلوب للسجن 12 عاما

شهدت محافظة العاصمة يوم امس مطاردة مثيرة تسببت في اتلاف دريتين ومحاولة دهس ملازم في دويات العاصمة , وانتهت المطاردة بضبط مواطنين احداهما مطلوب للسجن 12 عاما كما عثر في مركبة المتهمين علي مواد مسكرة وادوات تعاط , وفي التفاصيل ان حملة لامن العاصمة مقابل في تقاطع منطقة الفيحاء وضاحية عبد الله السالم اوقفت مركبة رباعية وعند طلب ملازم في الحملة من قائد المركبة اثباته قام بالهروب ومحاولة دهس الضابط وعليه ضابط اخر من قوة الحملة وضابط ثان باللحاق به بداخل منطقة الفيحاء بالطريق الفاصل ما بين قطعة 8 وقطعه 7 حيث قام المركبة الهاربة بالاصطدام بالدورية مما ادي الي انقلابها علي الجانب الايسر وبعد الاصطدام قامت الدورية رقم 10664 بالتسكير عليه حيث قام بالاصطدام بها للهروب وعليه تم ضبطه وتبين ان قائد المركبة كويتي في العقد الثالث وتبين انه مطلوب للحبس ( 12 سنة واجب النفاذ ) بقضية مخدرات ومطلب القاء قبض لادارة التنفيذ المدني بمبلغ 34167 دينار والقاء قبض لادارة مكافحة المخدرات بقضيتين هذا وكما تبين ان الاول ومرافقه وهو كويتي اخر بحاله غير طبيعية ( سكر ) و عثر علي ادوات تعاطي مخدرات وعثر علي لوحتين مركبات وهو ما يرحج تورطهما في قضايا سرقة بانتحال صفة رجال مباحث نظرا لوجود اللوحيتين في مركبة المتهمين وتم احالتهما الي المباحث الجنائية وتوجيه اتهامات اولية تضمنت الهروب من رجال الامن وقياة مركبة في حالة تعاط وسكر واتلاف مال الدولة الي جابن حيازة مخدرات ومواد مسكرة