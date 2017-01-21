وفيات اليوم السبت 21 يناير 2017

• حصه أحمد السليم، أرملة: ناصر يوسف الشاهين الطراروة، 92 عاما، (شيعت)، رجال: القرين، ق4، ش22، م9، تلفون: 99647335، نساء: القادسية، ق4، ش45، م13، تلفون: 99615978 • ثامر مفرح الخميلي الرشيدي، 73 عاما، (شيع)، الرحاب، ق3، ش22، م18، تلفون: 99888469، 99459934 • مخلد قطيم رميح المطيري، 88 عاما، (شيع)، الرقة، ق3، طريق 30 الخيمة، شمال بنزين الرقة، تلفون: 99657955 • فاطمة عبدالهادي الصقران، أرملة: حمود سالم الصقران، 96 عاما، (شيعت)، رجال: قرطبة، ق2، الشارع الاول، م100، تلفون: 99665663، نساء: القادسية، ق2، ش23، م5، تلفون: 97506110 • وضحه عبدالله نايف العويهان، 16 عاما، (شيعت)، الفحيحيل، ق3، ش3، م181، تلفون: 51125505، 51717909 • بثينة عبدالعزيز أحمد الهندي، ارملة: عبدالواحد محمد صالح العوضي، 65 عاما، (شيعت)، رجال: ضاحية عبدالله السالم، ق2، ش23، م19، ديوان الهندي، تلفون: 99044892، نساء: الروضة، ق4، ش40، م4، تلفون: 22512641 • مضحي سفاح بطاح الظفيري، 72 عاما، (شيع)، رجال: الجهراء، العيون، ق3، ش5، م66، تلفون: 55333989، نساء: الجهراء، الواحة، ق4، ش6، م49، تلفون: 55050650 • فاطمة حسين محمد حسين، زوجة:علي حسين احمد الكندري، 66 عاما، (شيعت)، رجال: ديوان الكنادرة، الشعب، تلفون: 99726266، 99812198، نساء: سعد العبدالله، ق11، ش179، م146، أزرق 62، تلفون: 66602062 • زهره غلوم ملا حسين عاشور، زوجة: رضا حسين، 64 عاما، (شيعت)، الجابرية، ق11، حسينية البلوش، تلفون: 99920664 • مبارك سلطان الهبله، 85 عاما، (يشيع التاسعة صباح غد الأحد)، الروضة، ق5، شارع أحمد السبيعي، م22، تلفون: 99977069، نساء: العارضية، ق2، ش3، م34، تلفون: 24891939 • بستان عبدالله احمد اشكناني، أرملة: علي محمد حيدر، 86 عاما، (شيعت)، رجال: الحسينية الاشكنانية، ميدان حولي، تلفون: 99776706، نساء: القادسية، ق4، ش حمد الخالد، م24، تلفون: 99627345 • طيبه ناصر يوسف اللهو، أرملة: صالح ناصر السلمي، 91 عاما، (تشيع بعد صلاة عصر غد الأحد)، رجال: الشامية، ق8، ش89، م14، تلفون: 99779115، نساء: بيان، ق9، ش1، ج3، م3، تلفون: 25388841 «إنا لله وإنا إليه راجعون»