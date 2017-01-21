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21/1/2017 10:04:05 PM

مصر.. زلزال يهز عدة محافظات


قوته 4 درجات ريختر و مركزه الصحراء الشرقية

21/1/2017  الآن - وكالات   8:57:34 PM
قوته 4 درجات ريختر و مركزه الصحراء الشرقية

قال الدكتور أحمد بدوي رئيس الشبكة القومية للزلازل التابعة للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إنَّ زلزالًا بقوة 4 درجات على مقياس ريختر مركزه الصحراء الشرقية رصدته الشبكة في تمام السابعة إلا خمس دقائق مساء اليوم، شعر به سكان محافظات الإسماعيلية، والسويس، والقاهرة، والشرقية دون وقوع خسائر.

وأضاف بدوي في تصريحات لـ'الوطن'، أنَّ الزلزال يبعد 15 كيلو شمال شرق مدينة العاشر من رمضان، وشهدت هذه المنطقة وقوع آخر زلزال بها عام 2014، سبقه زلزال في أغسطس 2002، وزلزال عام 1974، أي أن هذه المنطقة تعد منطقة حزام زلزالي معروفة.

وأوضح بدوي أنَّه متوقع حدوث توابع للزلزال خلال الساعات المقبلة، إلا أنها ستكون بقوة أقل من 4 ريختر.



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