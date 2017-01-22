تصاعد الخلاف الروسي الإيراني حول مفاوضات أستانة

أكدت مصادر في المعارضة السورية، أن الخلافات الروسية الإيرانية بدأت تتفاقم وتطفو على السطح، مع اقتراب موعد انعقاد مشاورات أستانة المزمع عقدها غداً الإثنين.



وقالت المصادر إن روسيا تحاول الإسراع في تحقيق مكاسب سياسية، قبل استلام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الملف السوري، من أجل إيجاد تفاهمات مشتركة، إلا أن إيران تسعى إلى تعطيل هذا اللقاء واستثماره في الاتفاق النووي الذي يسعى ترامب إلى إلغائه، وفقاً لصحيفة عكاظ السعودية.

وكان الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اعتبر في تصريحات أمس السبت، أنه لا يمكن حل الأزمة السورية دون مشاركة أمريكا، واستبعد الوصول لأيّ اتفاق بشأن سوريا في مؤتمر الآستانة.