الهند: مقتل 23 شخصاً إثر خروج قطار عن مساره

لقى ما لا يقل عن 23 شخصاً حتفهم وأصيب عدد كبير بجروح، جراء خروج قطار ركاب عن مساره في ولاية اندرا براديش بجنوب الهند، وفقاً لما ذكرته صحيفة 'تايمز أوف انديا' اليوم الأحد.

وخرج قطار جاجدالبور بوبانسوار هيراخاند السريع، المكون من سبع عربات ركاب بالإضافة إلى عربة المحرك، عن القضبان بالقرب من محطة كونيرو في ولاية اندرا براديش في وقت متأخر من ليلة السبت، بحسب ما نقلته الصحيفة عن متحدث باسم شركة السكك الحديدية.

ولم يتضح بعد سبب خروج القطار عن مساره.

وأفادت تقارير بأن الركاب كانوا محاصرين داخل حطام القطار.