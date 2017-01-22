نتنياهو يخضع للتحقيق في تهم فساد للمرة الثالثة

قالت صحيفة 'معاريف' الإسرائيلية، السبت، إن الشرطة ستحقق للمرة الثالثة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في شبهات 'فساد'، خلال هذا الأسبوع (الذي يبدأ في إسرائيل الأحد).

وذكرت الصحيفة أن وحدة التحقيق بقضايا الفساد في الشرطة الإسرائيلية ستنسق مع نتياهو لتحديد موعد لإجراء التحقيق الجديد.

وأشارت إلى أن المحققين يعتقدون أن هناك أدلة كافية لتقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو.

وفي السياق نفسه، ذكرت الصحيفة أن يائير نتنياهو، نجل رئيس الوزراء، قال خلال التحقيق معه الأسبوع الماضي إنه 'لم يتلق أي هدايا أو رشاوى، سوى هدية واحدة من رجل أعمال، عندما كان في السادسة من عمره'.

وتجري الشرطة الإسرائيلية منذ فترة تحقيقات مع نتنياهو في ملفين؛ الأول 'شبهة حصوله على منفعة من رجال أعمال'، والثاني 'شبهة محاولته إبرام صفقة مصالح مع ناشر صحيفة يديعوت أحرنوت'.

كما حققت الشرطة مع كل من زوجة نتنياهو ونجله، في قضية حصول العائلة على رشاوى.