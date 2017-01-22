السعودية: سماء غائمة على معظم مناطق المملكة

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بالسعودية، في تقريرها عن حالة الطقس، اليوم الأحد، سماء غائمة جزئيًّا إلى غائمة على المنطقة الشرقية والأجزاء الشرقية من وسط المملكة مع فرصة لهطول أمطار متفرقة.

كما يُتوقع تكوُّن السحب الرعدية على مرتفعات جازان وعسير والباحة، لتشمل الأجزاء الساحلية منها، في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار وتحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الحدود الشمالية، وحائل، والقصيم، والرياض، والشرقية، يلي ذلك انخفاض في درجات الحرارة.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية على الجزأين الشمالي والأوسط بسرعة 15-40كم/ ساعة، وتكون جنوبية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

فيما تكون الرياح على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 15-35 كم/ ساعة، تتحول ليلًا غربيةً إلى شمالية غربية بسرعة 18-45 كم/ ساعة، وارتفاع الموج متر إلى متر ونصف يصل إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.