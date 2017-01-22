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23/1/2017 3:09:15 AM

أبرز عناوين صحف الإثنين:- وساطة خليجية بين السعودية ومصر.. «الأعلى للتخطيط»: إنشاء شركات لتقديم الخدمات يملكها المواطنون.. 90 في المئة من وقت القيادات الحكومية... ضائع!.. مجلس الوزراء ينذر الجهات المتهاونة في «التراسل الإلكتروني»


22/1/2017  الآن - صحف محلية  11:53:37 PM

أبرز عناوين صحف الإثنين:- وساطة خليجية بين ...
من الجريدة

الجريدة

وساطة خليجية بين السعودية ومصر

 «الخطوط الكويتية» تطير بـ 600 مليون دينار من الاحتياطي العام للدولة

 إعلان الطوارئ بالمقوع بعد تسرب للغاز

 الأنباء

«الأعلى للتخطيط»: إنشاء شركات لتقديم الخدمات يملكها المواطنون

 إنجاز 99% من متطلبات الأمن في المطار

 الراي

90 في المئة من وقت القيادات الحكومية... ضائع!

 هاجس غرامة «داو» جديدة يلاحق «الكويتية»

 من هو الأب الشرعي لمناقصة الأنابيب؟ أم أنها «طفل أنابيب»؟

 النهار

مجلس الوزراء ينذر الجهات المتهاونة في «التراسل الإلكتروني»

 الكويت تدرس إنشاء محطة «كهروذرية» روسية

 


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