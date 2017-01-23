شركة نفط الكويت: وقف التسرب في بئر نفطية

أعلن المتحدث الرسمي باسم شركة نفط الكويت مناحي العنزي، وقف التسرب النفطي الذي حدث جنوبي البلاد مساء أمس الأحد.

وقال العنزي لوكالة الأنباء الكويتية، اليوم الاثنين، إن الفرق المعنية تمكنت من إيقاف التسرب والعمل جار على تأمين البئر النفطية حيث وقع التسرب متبعة في ذلك جميع اللوائح الخاصة بالصحة والسلامة والأمن والبيئة حرصا من الشركة على سلامة وصحة المواطنين والمقيمين.

وذكر العنزي الذي يشغل أيضا منصب نائب الرئيس التنفيذي للادارية والمالية بالوكالة في الشركة، أنه لم يتم رصد أي قراءات لوجود تسرب لغازات ضارة في موقع الحادث.

وتوقع السيطرة النهائية على البئر وتأمينها في غضون الساعات القليلة المقبلة ليتم بعد ذلك إعادة تأهيل البئر للانتاج.