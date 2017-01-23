أردوغان: تركيا الأقوى ونرفض تقسيم الشرق الأوسط

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمس الأحد إن بلاده هي الأقوى بالشرق الأوسط، وترفض تقسيمه، مشيرا إلى أنه سيبحث ذلك بشكل مفصّل مع نظيره الأميركي دونالد ترمب خلال أول زيارة إلى الولايات المتحدة.

وأكد أردوغان -في مؤتمر صحفي عقده بـ مطار أتاتورك في إسطنبول قبيل جولة أفريقية تشمل موزمبيق ومدغشقر وتنزانيا- أن بلاده ترفض تقسيم منطقة الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن ذلك سيكون محور محادثات مفصلة مع الرئيس الأميركي في أول زيارة له إلى الولايات المتحدة.

وأكد أن تركيا دولة محورية، وهي الأقوى في الشرق الأوسط، وأنه لن يكون من الصائب للعالم والإنسانية أن تتخذ دول -لا علاقة لها بالمنطقة من قريب أو من بعيد- قرارات تتعلق بالشرق الأوسط، وتقع في خطأ تاريخي فادح، على حد قوله.

وكان أروغان قد نفى في خطاب أي أطماع في سوريا والعراق، قائلا إن بلاده تحارب التنظيمات 'الإرهابية' ولا تسعى لتقسيم البلدين، أو التدخل في شؤونهما أو غيرهما من البلدان.

وتوقع الرئيس التركي في خطاب ألقاه الأسبوع الماضي توافقا بين أنقرة وواشنطن بشأن القضايا الإقليمية في عهد ترمب، لكنه كرر اتهام واشنطن والحلفاء بالفشل في مكافحة تنظيم الدولة الإسلامية.

وشهدت العلاقات بين أنقرة وواشنطن توترا بعد محاولة الانقلاب في تركيا منتصف تموز الماضي بسبب الداعية فتح الله غولن، وكذلك لسياسة أوباما إزاء الأزمة السورية.

واتهم أردوغان في وقت سابق التحالف الدولي بقيادة واشنطن بدعم ما يعتبرها منظمات 'إرهابية' في شمال سوريا مثل الاتحاد الديمقراطي الكردي ووحدات حماية الشعب الكردية.