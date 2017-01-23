إسرائيل تصادق على بناء 566 وحدة استيطانية في القدس

صادقت ما يسمى بلجنة 'التنظيم والبناء' في البلدية الإسرائيلية في مدينة القدس، أمس الأحد، على بناء 566 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنات تقع بالقدس الشرقية المحتلة.

وقال رئيس اللجنة، مئير ترجمان، بحسب الإذاعة الاسرائيلية العامة، إن المصادقة كان يفترض ان تتم سابقا، لكنها تأجلت لأسباب سياسية حتى يتم تولي الرئيس الامريكي الجديد دونالد ترامب مهام منصبه.

وكشف أن البلدية بصدد المصادقة على بناء 11 ألف وحدة سكنية إضافية في جميع أنحاء القدس (لو يحدد الموعد).

من جانبها أشارت الإذاعة الإسرائيلية، العامة، إلى أن مصادقة اللجنة على الوحدات الاستيطانية، 'تأتي بعد يومين من تولي الرئيس الامريكي الجديد دونالد ترامب لأداء مهامه'.

وذكرت الاذاعة أن الوحدات الجديدة سيتم تشيدها في كل من مستوطنة 'رموت شلومو' و'رموت'، بالإضافة الى مستوطنة 'بيزغات زئيف'، وجميعها تقع شمال مدينة القدس المحتلة.

وقالت القناة السابعة العبرية إن القرار يدور حول بناء 324 وحدة بمستوطنة راموت، و 174 وحدة سكنية في رامات شلومو و 68 وحدة سكنية في بسغات زئيف، يضاف لها 49 وحدة في بيت حنينا، و 14 وحدة سكنية في وادي الجوز، 24 وحدة في أم ليسون وأم طوبا، 7 وحدات في جبل المكبر، 4 وحدات في بيت صفافا، 3 وحدات صور باهر وأربع وحدات في الطور .

وسبق لترجمان أن صرح بعد فوز دونالد ترامب في انتخابات الرئاسة الأمريكية في 8 نوفمبر/تشرين ثان الجاري، أن 'انتصاره يشكل ضوءاً أخضرًا للمصادقة على استمرار البناء في القدس.

وخلال حملته الانتخابية، قال 'ترامب'، إنه 'لا يعتبر الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية عقبة في طريق السلام'.

من جهته، قال رئيس البلدية الاسرائيلية في القدس، نير بركات، إن المدينة “عاشت ثماني سنوات صعبة للغاية في عهد الرئيس الامريكي السابق باراك أوباما”.

وأعرب بركات، في تصريحات نقلتها الإذاعة الإسرائيلية العامة (رسمية) عن أمله في أن يكون عهد الرئيس الحالي، دونالد ترامب، مختلفا، وأن يتوسع الاستيطان في القدس الشرقية.

وقال بركات:” هذه المرحلة (ولاية أوباما) انتهت، نأمل في أن يتم فتح صفحة جديدة في ظل ادارة الرئيس ترامب”.

وذكر بركات في بيان له أن أوباما مارس الضغوط على إسرائيل، لثنيها عن المصادقة على مشاريع البناء في القدس.

وأضاف:” البلدية لم تجمد عمليات البناء نهائيا، ولكنها لم تحصل على مصادقة الحكومة عليها خلال هذه الفترة”.

واعتمد مجلس الأمن الدولي في وقت سابق، مشروعا رافضا للاستيطان، بموافقة 14 دولة وامتناع واشنطن عن التصويت.

ويدعو مشروع القرار إلى أن 'توقف اسرائيل فورا وبشكل تام كل الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها شرقي القدس'.

ويعتبر أن المستوطنات الاسرائيلية 'ليس لها اي أساس قانوني' وتعوق 'بشكل خطير فرصة حل الدولتين'.

ورغم هذا القرار الصادر عن مجلس الأمن، إلا أن المصادقة على بناء الوحدات الاستيطانية ما زال مستمراً، حيث أوضح ترجمان في تصريحات سابقة له، أنه “لا أحد يستطيع أن يُملي علينا ما ينبغي فعله”.

وكاتت مصادر عبرية كشفت نهاية العام الماضي عن مخططات إسرائيلية لبناء 30 ألف وحدة استيطانية بمدينة القدس المحتلة، فور تسلم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الحكم في الولايات المتحدة.