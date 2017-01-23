وفيات اليوم الاثنين 23 يناير 2017

< ثامر علي سعود سالم سعود المرشاد، 38 عاما، (شيع)، الرجال: الرابية، ق4، ش2، م70، ديوان المرشاد، تلفون: 90005049 - 99600760، النساء: صباح السالم، ق9، ش4، م26، مقابل ج 5، تلفون: 25519326.



< حصة مزعل حنيف المزيعل، 78 عاما، (شيعت)، الرجال: الفنطاس، ق2، ش1، م36، ديوان المزيعل، تلفون: 99020876، النساء: جابر العلي، ق1، ش2، م1، تلفون: 23831089.



< فالح علي هاجد العازمي، 79 عاما، (شيع)، صباح السالم، ق9، ش4، ج9، م22، تلفون: 98766663 - 99862828.



< مستورة صالح عقيل العازمي، 74 عاما، (تشيع صباح الغد بمقبرة صبحان)، الرجال: فهد الاحمد، ق4، ش409، م25، تلفون: 99454196، النساء: الرقة، ق6، ش16، م351، تلفون: 99403318.



«إنا لله وإنا إليه راجعون»