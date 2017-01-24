البنتاغون يوافق على بيع أسلحة للسعودية تقدر بنصف مليار دولار

قالت وكالة التعاون الأمني الدفاعي في بيان اليوم الاثنين، إن وزارة الخارجية الأمريكية 'البنتاغون' وافقت على مبيعات محتملة لنظام مناطيد مراقبة لرصد التهديدات من نوع (74 كيه) للسعودية بقيمة تقدر بنحو 525 مليون دولار.



وأضافت أن المتعاقد الأساسي غير معروف وأن التكلفة تشمل المعدات ذات الصلة والدعم والتدريب.

وأشار البنتاغون في بيان أن وزارة الخارجية ستطلب من الكونغرس، وفق الإجراءات الإدارية المتبعة لمبيعات الأسلحة، الموافقة على حصول السعودية على 10 مناطيد رصد (نظام كشف التهديد المتواصل) المصنعة من قبل شركة 'لوكهيد مارتن'، إضافة إلى المعدات والتدريب لإتقان تشغيل تلك المناطيد.

وقال البيان إن 'هذه الصفقة ستعزز أهداف السياسة الخارجية والأمن القومي للولايات المتحدة، من خلال تعزيز أمن حليف مهم ما زال قوة للاستقرار السياسي والتقدم الاقتصادي في الشرق الأوسط'.

وبشأن الكويت، تأمل وزارتا الدفاع والخارجية أن يوافق الكونغرس الأمريكي على عقد بقيمة 400 مليون دولار لصيانة وتحديث مروحيات هجومية من طراز 'أباتشي' سبق أن بيعت للقوات المسلحة الكويتية.

وأشار البيان أن الكويت 'تلعب دوراً مهماً في الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة من أجل ضمان الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، من خلال توفير قاعدة ومدخل وعبور للقوات الأمريكية إلى المنطقة'.