المضبوطات تشمل 4800 بطل خمر و7 درامات حديد للتقطير

ضبط رجال أمن مديرية محافظة الأحمدي موقعاً لتصنيع الخمور المحلية بمنطقة الخيران السكنية.



وفي التفاصيل، أشارت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية الى أن «المعلومات الواردة أشارت إلى وجود مكان لتصنيع الخمور بالمنطقة وبعد التأكد من المعلومات واتخاذ الإجراء القانوني اللازم تمكنت الدورية من ضبط مركبة يقودها وافد آسيوي خارجة من منزل وبها 480 بطل خمر محلي و12 سلندر غاز و2 دبة لصنع الخمر».



وأضافت إنه «بعد دخول المنزل تم ضبط 400 خيشه يوجد بداخل كل خيشة 12 بطل محلي بإجمالي 4800 بطل محلي جاهز للبيع، 60 برميل، 7 درامات حديد للتقطير، 5 جولة حديد، 29 كرتون، 50 أسطوانة غاز، 30 خيشة سكر، و5 كرتون خميرة، وقد تمت إحالة المتهم والمضبوطات إلى جهة الاختصاص».



وأضافت الإدارة إن «مديرية أمن محافظة الأحمدي أكدت أنها ستواصل حملاتها التفتيشية للتصدي لآفة المخدرات والمسكرات حماية لأبنائنا وشبابنا من آثارها المدمرة».