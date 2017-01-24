وفيات اليوم الثلاثاء 24 يناير 2017

ثامر علي سعود سالم سعود المرشاد 38 عاماً، شيع، الرجال: الرابية، ق4، ش2، م70، ديوان المرشاد، النساء: صباح السالم، ق9، ش4، م26، مقابل ج5، ت: 90005049، 99600760، 25519326

حصة مزعل حنيف المزيعل 78 عاماً، شيعت، الرجال: الفنطاس، ق2، ش1، م36، ديوان المزيعل، النساء: جابر العلي، ق1، ش2، م1، ت: 99020876، 23831089

فالح علي هاجد العازمي 79 عاماً، شيع، صباح السالم، ق9، ش4، ج9، م22، ت: 98766663، 99862828

مستورة صالح عقيل العازمي 74 عاماً، تشيع صباح اليوم، مقبرة صبحان، الرجال: فهد الأحمد، ق4، ش409، م25، النساء: الرقة، ق6، ش16، م351، ت: 99454196، 99403318