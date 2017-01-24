الداخلية: زوّر جوازات سفر للحصول على إقامة

ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني أنه وضمن الإجراءات التي تتخذها قطاعات وزارة الداخلية لضبط المخالفين والخارجين عن القانون ومكافحة الجريمة، تمكنت الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة من ضبط شخص إيراني الجنسية انتحل شخصية مقيم برتغالي بتهمة تزوير جوازات سفر برتغالية له ولأبنائه للحصول على إقامات.

وفي التفاصيل، فقد تابع رجال الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة معلومة حول قيام أحد الأشخاص بانتحال صفة الغير وتغيير جنسيته وجنسية أولاده إلى الجنسية البرتغالية باستخدام جوازات سفر مزورة والحصول على إقامات بموجب تلك الجوازات.

وأوضحت الإدارة بأن بعد جمع المعلومات وتكثيف إجراءات البحث والتحري بما فيها مخاطبة إدارة الشرطة الجنائية العربية والدولية (الإنتربول) للاستفسار عن مدى صحة تلك الجوازات جاء الرد بأن جميع تلك الجوازات مزورة وعليه تم ضبط المتهم والذي أقر واعترف بقيامه بانتحال شخصية شخص أخر، وقام بتزوير جوازات برتغالية مشتركاً مع مجهول بمقابل مبلغ مالي، وبعد التدقيق على البصمة التعريفية للمتهم تبين أن له رقمين موحدين بأسمين مختلفين.

وأشارت الإدارة انه بعد اتخاذ الإجراء القانوني وتفتيش منزل، تم العثور على عدد ١٢ جواز برتغالي مزور وعدد ٣ جوازات إيرانية وعدد ٧ جوازات كويتية مادة ١٧ مبطلة بحكم قضائي.

وقد تم تحويل إلى الجهة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية.