طلب افادته عن القيود الأمنية على نشطاء الحراك وأقاربهم

وجه النائب د. جمعان الحربش مجموعة من الأسئلة البرلمانية لنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح حيث تضمنت طلبه بافادته عما إذا كان 'هناك قيود أمنية وضعت على مواطنين كويتيين من قبل جهاز أمن الدولة في وزارة الداخلية بسبب مواقفهم السياسية؟ وهل تم هذا الأمر بتوجيه من مجلس الوزراء، أم هو توجه خاص بالوزارة'.

وأضاف الحربش في تساؤلاته بالقول 'هل تمت مراسلة وزارات الدولة وجهاتها المتعددة، وتزويد هذه الجهات بمعلومات أو قيود حالت دون تعيين الكويتيين في وظائف إشرافية يستحقونها في هذه الجهات والوزارات؟ وهل انتقلت هذه القيود الأمنية إلى أقارب المعارضين لسياسة الحكومة وأصحاب المواقف السياسية؟'.