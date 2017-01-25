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25/1/2017 2:44:18 AM

أبرز عناوين صحف الأربعاء:- الكويت مركزاً إقليمياً للناتو.. رسالة الأمير «الخليجية»... إلى إيران اليوم.. أسبوعان لحسم «منع زيادة الرسوم».. المطير يعاكس أجواء التهدئة والتفاؤل ... ويهدّد بمساءلة رئيس الوزراء


25/1/2017  الآن - صحف محلية  12:31:46 AM

أبرز عناوين صحف الأربعاء:- الكويت مركزاً ...
من الأنباء

الجريدة

الكويت مركزاً إقليمياً للناتو

 رسالة الأمير «الخليجية»... إلى إيران اليوم

 «التمييز» ترجئ قرار سحب جنسية البرغش إلى 7 فبراير

 الأنباء

أسبوعان لحسم «منع زيادة الرسوم»

 رئيس الوزراء افتتح المركز الإقليمي لـ «الناتو» في «مشرف» والنائب الأول: خطوة تعزز التعاون الدولي في مواجهة الإرهاب

 الراي

المطير يعاكس أجواء التهدئة والتفاؤل ... ويهدّد بمساءلة رئيس الوزراء

 تنفيذ حكم الإعدام اليوم بـ7 محكومين

 البنوك تدرس «استبدال» ربع رواتب المتقاعدين... بقروض!

 النهار

«السكنية»: 30 ألف قسيمة في «جنوب صباح الأحمد»

 «التربية» للتعاقد مع مدرسين من مصر والأردن وتونس

 


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