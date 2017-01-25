رئيس الوزراء على منصة الإستجواب قريبا ما لم تحسم الملفات العالقة

أعلن النائب د.وليد الطبطبائي تأييده للنائب محمد المطير بمساءلة رئيس الوزراء، وقال عبر حسابه على تويتر 'اذا لم تتعاون الحكومة بإلغاء زيادة البنزين والكهرباء وملف الجناسي وموعدنا بعد فبراير للمحاسبة'.

وكان النائب محمد المطير أعلن بالأمس انه سيستجوب سمو رئيس الحكومة الشيخ جابر المبارك، وقال 'لانه بحكم منصبه مسؤول عن السياسة العامة للحكومة، وتالياً فان بقاء قضايا ملحة ومهمة من دون حل يستدعي المساءلة، وأنه في حال لم تحل هذه القضايا فان رئيس الوزراء سيكون محل المساءلة السياسية'.

واضاف بقوله المطير 'هذه الفترة هي فرصة امام الحكومة لتبدي جديتها في حل القضايا، وسنعطيهم فرصة إلى ما بعد الاعياد الوطنية، (يعني نخليهم يعيّدون) وبعدها سيكون لنا موقف واضح وصريح'.