صحيفة صينية: ليس لأمريكا ما تدافع عنه في بحر الصين

انتقدت صحيفة رسمية صينية تصريحات الإدارة الأمريكية الجديدة بخصوص الدفاع عن مصالحها في بحر الصين الجنوبي، قائلة إن 'ترامب وفريقه ليس لديهم ما يدافعون عنه في بحر الصين الجنوبي'.



واستخدمت صحيفة China Daily الرسمية الناطقة باللغة الإنجليزية، تلك العبارة كعنوان لافتتاحيتها، التي قالت فيها 'إنه لا شك أن الإدارة الأمريكية الجديدة ستستخدم تايوان وبحر الصين الجنوبي، كورقتي ضغط في لعبتها الاستراتيجية مع بكين'.



وأشار المقال إلى تصريح مرشح ترامب لمنصب وزير الخارجية ريكس تيلرسون، بضرورة منع وصول بكين إلى بحر الصين الجنوبي، قائلا إنه يؤشر إلى الاحتمالية الأسوأ بوقوع مواجهة مدمرة بين البلدين في حال تم تبني هذه الرؤية كسياسة أمريكية رسمية.



ولفت المقال كذلك إلى تعهد المتحدث باسم البيت الأبيض شون سبايسر أمس الثلاثاء بحماية المصالح الأمريكية في بحر الصين الجنوبي وحماية المياه الدولية، قائلا إن البعض اعتبر ذلك التعهد إشارة للاحتماليات المتصاعدة للمواجهة بين الدولتين.



وبخصوص صور الأقمار الصناعية التي نشرها مركز بحثي أمريكي، وقال إنها تظهر بناء منشآت عسكرية في بحر الصين الجنوبي، قال المقال إن تلك الصور لا تعكس الحقيقة.



وأكدت الصحيفة أن 'ترامب وفريقه ليس لديهم ما يدافعون عنه في بحر الصين الجنوبي، وإذا اندلعت حرب في المنطقة سيكون السبب تحركات الجيش الأمريكي'.



وتمثل جزر بحر الصين الجنوبي الغني بالنفط والغاز الطبيعي والثروة السمكية، موضع نزاع بين تايوان والصين وبروناي وماليزيا وفيتنام والفلبين، منذ وقت طويل.



وتدعي بكين امتلاكها حقوقًا على كامل البحر، وهو ما يلقى معارضة كل من الولايات المتحدة وبلدان المنطقة.