5 جرحى بقصف للنظام على ريف دمشق

أصيب 5 مدنيين بجروح في غارات جوية نفذتها مقاتلات النظام السوري على بلدة عربين بريف دمشق، في انتهاك جديد لوقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 30 كانون أول/ديسمبر الماضي.

وقال سراج محمود المسؤول في الدفاع المدني بالبلدة(تابع للمعارضة) للأناضول، إن 'طائرات النظام استهدفت سوقًا وتجمعًا سكنيًا في البلدة، الواقعة بالغوطة الشرقية'.

وأوضح محمود أن 'العديد من المباني تضررت من القصف حيث شن النظام 5 غارات على البلدة، ما أدى إلى إصابة 5 أشخاص، بينهم طفلة'.

وأردف مسؤول الدفاع المدني أن 'بعض المصابين في حالة حرجة، وأن الهلع دبّ في صفوف المدنيين عقب الغارات'.

وتابع محمود، أن 'النظام نفذ غارات جوية كذلك على بلدتي حرستا ودوما في الغوطة الشرقية، ما أدى إلى وقوع أضرار مادية'.