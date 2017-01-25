روسيا: الحل العسكري للأزمة السورية .. مستحيل

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، إن المشاركين في مفاوضات 'أستانا' التي اختتمت الثلاثاء توصلوا إلى أنه لا حل عسكري للأزمة في سوريا.

جاء ذلك خلال لقاء جمعه مع الملك الأردني، عبد الله الثاني، اليوم، في العاصمة الروسية موسكو، حيث أعرب عن أمله بأن تكون المباحثات التي جرت في العاصمة الكازاخية أستانا 'قاعدة سليمة' لاستمرار عملية التفاوض في مدينة جنيف السويسرية، حسب وكالة 'تاس' الروسية.

ونقلت الوكالة عن بوتين، قوله إنه 'من المهم أن أشير إلى أن المشاركين في مباحثات أستانا، توصلوا إلى أن الحل العسكري للأزمة في سوريا مستحيل'.

وتتناول محادثات بوتين وعبد الله الثاني، بالإضافة إلى تسوية الأزمة السورية، مكافحة الإرهاب وجملة من القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، بحسب 'تاس'.

وأعلن البيان الختامي لمباحثات 'أستانة' حول سوريا، إقرار آلية مشتركة تركية روسية إيرانية، لمراقبة وقف إطلاق النار في سوريا، وذلك في ختام الاجتماعات التي استمرت ليومين.