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26/1/2017 5:42:28 AM

أبرز عناوين صحف الخميس:- «الأنابيب»... على طريق الإلغاء.. النصف: تسوية «الجناسي» لا تكون على حساب الحقائق.. أرقام أولية لميزانية 2017/ 2018 تتراوح بين 18 و19 مليار دينار.. تنفيذ حكم الإعدام في 7 مدانين بينهم مواطنان


26/1/2017  الآن - صحف محلية  1:35:32 AM

أبرز عناوين صحف الخميس:- «الأنابيب»... على ...
من الجريدة

 

الجريدة

«الأنابيب»... على طريق الإلغاء

 نواب للحكومة: إلغاء زيادة البنزين والكهرباء أو استجواب الرئيس

 النصف: تسوية «الجناسي» لا تكون على حساب الحقائق

 الأنباء

أغلبية لإلغاء زيادة البنزين والكهرباء

 عمر الغانم: مخيف.. عودة اتجاهات الانعزالية والحواجز التجارية

 الراي

الدويلة: دلوا أبومساعد على محل سعد بريك للسفايف ... والطبطبائي يرد: سأتزود بوقود ألترا للحاق بالفساد

 أرقام أولية لميزانية 2017/ 2018 تتراوح بين 18 و19 مليار دينار

 تعيين علي الراشد مستشاراً في الديوان الأميري ... واعفاء محمد الرفاعي

 النهار

ترامب: موتى صوتوا لهيلاري

 تنفيذ حكم الإعدام في 7 مدانين بينهم مواطنان

 

 


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