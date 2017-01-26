أبرز عناوين صحف الخميس:- «الأنابيب»... على طريق الإلغاء.. النصف: تسوية «الجناسي» لا تكون على حساب الحقائق.. أرقام أولية لميزانية 2017/ 2018 تتراوح بين 18 و19 مليار دينار.. تنفيذ حكم الإعدام في 7 مدانين بينهم مواطنان

الجريدة

«الأنابيب»... على طريق الإلغاء

علمت 'الجريدة'، من مصادر مطلعة، أن وزير النفط وزير الكهرباء والماء عصام المرزوق سيطلب من المجلس الأعلى للبترول، خلال اجتماعه نهاية الشهر الجاري، إلغاء مناقصة الأنابيب النفطية وإعادة طرحها، استناداً إلى الرأي الفني والقانوني لفريق شركة نفط الكويت.وفي تصريحه على هامش افتتاح المنتدى الخليجي الثالث لاستراتيجية الطاقة أمس، أكد الوزير المرزوق أن هناك جدلاً كبيراً حول قضية المناقصة، موضحاً أن 'تدخلنا سيكون في الإطار الفني لقوانين الدولة التي نسير وفقها'، مؤكداً أن الأمر الآن على طاولة 'الأعلى للبترول'.وقالت المصادر نفسها إن فريق الشركة سيقدم للمجلس شرحاً فنياً وافياً لخطة بديلة لتشغيل المصفاة الرابعة، ستقلّص مدة تأخير تشغيلها من سنتين إلى ثلاثة أو أربعة أشهر على أبعد تقدير، موضحة أنه سيستعرض المخالفات التي شابت المناقصة، والإجراءات غير القانونية فيها، حسبما رصدها تقرير ديوان المحاسبة.إلى ذلك، تساءل النائب السابق أحمد القضيبي عن أسباب تجاوز بعض النواب تقرير ديوان المحاسبة حول المناقصة، والقفز إلى طلب لجنة تحقيق بها.وقال القضيبي، في تغريدات بحسابه في 'تويتر'، إن 'التقرير موجود في الأمانة العامة لمجلس الأمة، فهل اطلع عليه النواب قبل طلب لجنة التحقيق؟ أم أنها فرصة للمساومة والابتزاز؟'، مضيفاً أن اللجنة 'هدفها البحث عن الحقيقة والتجاوزات، والتقرير على بعد بضعة أمتار من مكاتب النواب، إلا إذا كان الديوان ليس محل ثقتهم'.وكان النائب مبارك الحجرف أعلن تأييده ودعمه اقتراح عدد من النواب تشكيل لجنة تحقيق برلمانية في المناقصة.وأوضح الحجرف أن 'موقفه أتى للوقوف على الحقيقة كاملة، على أن يشمل التحقيق أيضاً كل المشاريع المتأخرة بالقطاع النفطي، والاستماع لآراء جميع الجهات الحكومية ذات الصلة، وإحالة كل متورط بشكل مباشر أو غير مباشر إلى القضاء حتى يستطيع الشعب الكويتي معرفة من يهمه مصلحة الكويت وأهلها ومن يهمه انتفاخ جيوبه من المال العام عبر الوسائل غير المشروعة'.واستدرك: 'نحن لم ننتخب لنكون شهود زور على نهب مقدرات الشعب وأمواله'.في السياق، أكد النائب محمد الدلال، في تصريح، أهمية التعامل بجدية مع موضوع المناقصة، لافتاً إلى أنه ينسق حالياً مع النائب د. عبدالكريم الكندري لتقديم طلب لجنة تحقيق برلمانية فيها، لتقديم تقرير للمجلس تتم مناقشته واتخاذ ما يراه مناسباً بشأنها.

نواب للحكومة: إلغاء زيادة البنزين والكهرباء أو استجواب الرئيس

أخذت المطالبات النيابية بإلغاء قرار زيادة أسعار البنزين وتعرفة الكهرباء والماء، واشتراط إجراء أي زيادة بقانون لا بقرار، منحى آخر يتمثل بوضع عدد من النواب للحكومة بين خيارين: إما العودة للأسعار القديمة، أو استجواب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك.وأعلن النائب د. وليد الطبطبائي، في تصريح أمس، انضمامه إلى النائب محمد المطير في مساءلة المبارك، إذا لم تتعاون الحكومة في ملف الجناسي وإلغاء زيادة البنزين والكهرباء، مستدركاً: «موعدنا بعد فبراير للمحاسبة».من جانبه، صرح النائب رياض العدساني بأن «مقترح وقف زيادة البنزين راعى جميع الأطر القانونية والدستورية، ولا صحة لما أثاره وزير المالية أنس الصالح في اجتماع اللجنة المالية بخصوص وجود شبهة دستورية به».أما النائب د. حمود الخضير، فدعا الحكومة إلى تخفيض أسعار المحروقات البترولية لتعود إلى أسعارها القديمة، مؤكداً أن إجماع أعضاء اللجنة المالية على ضرورة إلغاء قرار زيادة البنزين وقانون زيادة تعرفة الكهرباء والماء رسالة شعبية واضحة للحكومة بضرورة إعادة حساباتها، والاستجابة لهذه الدعوات القادرة على ضمان الأغلبية المطلوبة في مجلس الأمة.إلى ذلك، توصلت لجنة شؤون المرأة والأسرة البرلمانية، أمس، مع بنك الائتمان والمؤسسة العامة للرعاية السكنية إلى حلول وتسويات لعدد من الملفات المتعلقة بإسكان المرأة، من ضمنها حصول المرأة الكويتية المتزوجة من كويتي على وثيقة بيت وقرض الـ70 ألف دينار، وأحقيتها في سكن منخفض التكاليف.وكشف رئيس اللجنة النائب صالح عاشور، في تصريح عقب الاجتماع، أن الانتهاء من إنشاء ٢٤٠٠ شقة للأرامل والمطلقات بمنطقة جنوب «صباح الأحمد» سيكون في غضون عامين، معلناً التوصل إلى تسوية تقضي بحصول الأرامل والمطلقات، وفقاً لشروط معينة، على قرض إسكاني بـ70 ألف دينار من دون اشتراط أن يكون لديهن أبناء.

النصف: تسوية «الجناسي» لا تكون على حساب الحقائق

أكد النائب راكان النصف أن تسوية قضية الجناسي يجب ألا تكون على حساب الحقائق، أو بإغفال الأسباب التي أدت إلى صدور قرارات بذلك.وصرح النصف، أمس، بأن إعادة الجناسي، بهذه الصورة عبر الطلب من الحكومة، دون محاسبة المخطئ من أعضائها، «هي ترسيخ لدولة المشيخة، التي تسحب الجنسية بمزاج وتعيدها بمزاج»، مبيناً أن «إصلاح الخلل يكون عبر تعديل قانون الجنسية».وذكر أن المواطنين الذين سحبت جناسيهم اتجهوا إلى القضاء لينظر في قرارات السحب، والحكومة ممتنعة عن تسليم الأسباب التي سحبت على ضوئها الجناسي، «وهو ما نعتبره عدم احترام للقضاء، أو أن الحكومة لا تملك دوافع حقيقية لهذه القرارات إلا المزاجية السياسية».وأكد أن «الحكومة التي سحبت الجناسي، وأصدرت بياناً من مجلس الوزراء بشأنها، تحت مبررات تزوير أو مخالفات لقانون الجنسية، عليها أن توضح لأصحاب الشأن أولاً، ثم للجميع، المستندات التي بني عليها القرار».وأوضح أن «التفاوض مع الحكومة بهذا الشكل لإعادة الجناسي إساءة لمن سحبت منهم، لاسيما إن كانت القرارات باطلة، وإساءة للقانون إن كانت أسباب التزوير والمخالفات حقيقية كما تدعي»، مضيفاً أن «أحكام القضاء تؤكد أن الحكومة استخدمت الجنسية سلاحاً سياسياً ضد من يعارضها».

الأنباء

أغلبية لإلغاء زيادة البنزين والكهرباء

دعا النائب د.حمود الخضير الحكومة إلى عدم المكابرة والاستجابة للأغلبية النيابية الداعمة لقضية إلغاء زيادة أسعار الوقود وأسعار الكهرباء والماء.وقال الخضير إن إجماع أعضاء اللجنة المالية على ضرورة إلغاء قرار زيادة البنزين وقانون زيادة تعرفة الكهرباء والماء بالإضافة إلى قرار اللجنة التشريعية في وقت سابق فضلا عن التصريحات النيابية المتتالية في هذا الشأن يعد رسالة شعبية واضحة إلى الحكومة بإعادة حساباتها والاستجابة لهذه الدعوات القادرة على ضمان الأغلبية المطلوبة في مجلس الأمة.وفي التفاصيل فقد دعا النائب د.حمود الخضير الحكومة إلى تخفيض أسعار المحروقات البترولية لتعود إلى أسعارها القديمة قبل الزيادة الأخيرة التي طبقت بدءا من سبتمبر الماضي، لاسيما مع الأعباء المالية المتزايدة على المواطنين واستمرار ارتفاع اسعار المواد الاستهلاكية.وأضاف أن تذرع الحكومة بعدم دستورية الاقتراحات والمطالب النيابية ليس سوى محاولة للتهرب من مواجهة حقيقة واضحة لا لبس فيها، وهي أن مجلس الأمة يتجه إلى الانتصار للمواطن في إلغاء زيادات غير مبررة وتم إقرارها في ظروف سياسية معينة وحان وقت تصحيح هذا الوضع.وقال «أنصح الحكومة بعدم المكابرة وأن تستجيب لنا في هذه القضية التي تؤرق المواطن الذي يئن اساسا من ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة»، مؤكدا أن تعاون الحكومة سيكون في مصلحة العمل داخل مجلس الأمة».من جانب آخر، تقدم النائب حمود الخضير بسلسلة من الاقتراحات برغبة تمثلت في وضع حوافز مالية وشهادات تقدير على مستوى كل منطقة تعليمية ومرحلة تعليمية على حدة لأفضل إدارة مدرسية من حيث العطاء ومستويات الطلبة، وكذلك لأفضل معلم أو معلمة وأفضل طالب أو طالبة ويقام لهذا الحدث المهم من حيث دلالاته المعنوية حفل تكريمي كبير يحضره وزير التربية وجميع القيادات التربوية ليكون هذا التكريم حافزا كبيرا لجميع عناصر العملية التعليمية ويخلق روحا من التنافس الشريف بين جميع المدارس وفي جميع المراحل في كل منطقة تعليمية.وطالب الخضير في اقتراح آخر بمراجعة مكافآت ورواتب الطلبة المبتعثين من مؤسسات الدولة المختلفة سنويا وزيادتها وفق نسبة التضخم وزيادة الأسعار والمعيشة في دولة الابتعاث، مشيرا إلى أن العالم يشهد تفاوتا في نسبة التضخم باتجاه الزيادة يوما بعد يوم، وهو ما ينعكس وبشكل ملحوظ على زيادة جنونية في الأسعار، فبات من الضروري أن تتناسب مخصصات المبتعث المالية والحياة المعيشية في دولة الابتعاث.واقترح الخضير إنشاء ناد صحي رياضي خاص بالطلاب وآخر بالطالبات في جامعة الكويت بغرض ممارسة الرياضة وتلقي الخدمات الصحية أثناء أوقات الفراغ، كما اقترح فتح المجال امام شريحة المتقاعدين الذين يرغبون في العودة لأعمالهم في التخصصات التي تحتاج اليها الدولة مع تمتعهم بجميع الميزات التي كانوا يتمتعون بها قبل تقاعدهم، مؤكدا ما يتمتع به المتقاعدون من عنصر الخبرة في جميع المجالات وقدرتهم على اكساب الجيل الجديد الخبرة العملية التي يفتقرون اليها. ودعا الخضير إلى تعويض أصحاب منازل منطقة صباح الأحمد عن الضرر الذي لحق بهم وذلك بتشكيل لجنة لحصر البيوت المتضررة وتقدير قيمة التعويض اللازم لكل بيت بما يكفي لترميمه. وطالب الخضير بإعفاء كفيل الخادم أو العامل الذي سجلت بحقه قضية هروب أو تغيب من مسؤولية دفع نفقات سفره، ويلزم من قام بإيوائه أو التستر عليه بتحمل المسؤولية المالية من نفقات سفره، ورواتب ويعوض الكفيل عن كافة المبالغ التي قام بدفعها للخادم وكذلك للدولة.

عمر الغانم: مخيف.. عودة اتجاهات الانعزالية والحواجز التجارية

قال الرئيس التنفيذي لمجموعة صناعات الغانم ورئيس مجلس ادارة بنك الخليج عمر الغانم إن التوجهات التي اعلنها الرئيس الأميركي الجديد فيما يتعلق بفرض اجراءات حمائية ووقف المفاوضات بشأن التجارة العالمية، وما صرحت به رئيس الوزراء البريطانية تيريزا ماي في اجتماعات قمة دافوس، انه يعتبر امرا مخيفا وينذر بعودة الاتجاهات التي سادت في الماضي والتي كانت ارضا خصبة للانعزالية والقيود التجارية التي تكبح نمو الاقتصاد العالمي، الذي يستمد الدعم من العولمة بجميع اشكالها، ويسجل معدلات نمو غير مسبوقة.وأضاف الغانم في لقاءين منفصلين مع «بلومبيرغ» و«فرنسا 24» على هامش قمة دافوس انه اذا ما عادت الحواجز التجارية الى الظهور ستكون مصحوبة بالتقلبات في الأسواق على نحو قد لا يدرك ابعاده الكثيرون، وسيكون ضارا بالنسبة للمستثمرين ورجال الأعمال وللمعنيين بالاقتصاد العالمي.ورأى الغانم ردا على سؤال حول ما اذا كان قلقا بشأن سياسات ترامب الاقتصادية، وعن توقعاته بهذا الشأن، ان للموضوع جانبا ايجابيا باعتبار ان ترامب نفسه رجل اعمال وهو معني بالاقتصاد العالمي، وربما يستطيع ان يحقق نجاحا باهرا، او ربما يخلق تقلبات في الأسواق على نحو ضار للغاية.وفي سياق آخر، أوضح الغانم ان 80% من الناتج المحلي الإجمالي الكويتي مرتبط بالنفط، مقابل 30% في الإمارات التي حققت انجازات كبيرة في هذا المضمار وتخطط لتخفيض هذه النسبة الى 20% فقط.واعتبر الشباب عنصرا مهما يجب دمجه في الاقتصاد من اجل تحرير المفاهيم من التطرف الذي ينتشر في عالمنا، مؤكدا انه يجري اتصالات مع الكثير من المنظمات العالمية من اجل تعزيز دور الشباب في التنمية الاقتصادية، مشيرا إلى أن معدلات ادماج المرأة في المجتمع والاقتصاد بالمنطقة هي ادنى مستوياتها في العالم، رغم أن لديها الكثير من القيمة التي تستطيع اضافتها في المجالات المختلفة، ففي شركة الغانم على سبيل المثال نتيح الفرصة أمام المرأة لتحقق ذاتها مع بناء الأسرة والعيش بوضع طبيعي برغم الأعراف التي تضيق عليها الخناق.وقال عمر الغانم ان الشباب يشكلون اكبر التحديات لدول الشرق الأوسط التي لديها اعلى نسب للشباب في العالم، وارتفاع هذه النسبة في اوساط السكان الى 60% مقارنة مع 35% في اوروبا يظهر ضخامة التحدي الذي تمثله هذه المشكلة لأنه سيكون مطلوبا منا توفير 70 مليون وظيفة في غضون السنوات العشر المقبلة.وأوضح الغانم ان انماط التعليم في المنطقة لا تخرّج الأشخاص القادرين على ادارة مقاليد الأمور، لانها تقوم على الحفظ والاعتماد على الذاكرة، قائلا ان وزارات التربية والتعليم في المنطقة تفاخر بإعداد الطلبة الخريجين وعدد ما لديها من مدرسين فإنها تخلق جيلا قادرا على القراءة والكتابة، ولكن دون ان تسلحهم بالقدرات والمهارات التي يستطيعون من خلالها خلق قيمة مضافة.وفي حال اذا نظرنا الى القطاع الخاص في الشرق الأوسط والى المبادرين من رجال الأعمال والشركات الجديدة فإننا نجد اننا متخلفون عن المستويات العالمية، ومن اجل ذلك فقد اوجدنا قبل نحو 10 سنوات منظمة غير حكومية تحت اسم انجاز التي تتولى استيعاب الشباب وتعليمهم وتأهيلهم لخوض الحياة العملية مع مواجهة التطورات التي تظهر يوما بعد يوم.وتختلف حدة المشكلة بين دولة واخرى في المنطقة، حيث تمكنت دول مثل قطر والإمارات على استيعاب اكبر لهذه المشكلة من خلال التعليم الموازي الذي يؤهل الشباب.وذكر الغانم ان من الأمثلة على ذلك، دول الخليج التي برغم ثرواتها الطائلة والإنفاق الضخم على التعليم، فإنها لا تحظى بتصنيف مرموق على الصعيد العالمي فيما يتعلق بهذا الجانب وذلك عائد الى نوعية المدرسين.

الراي

الدويلة: دلوا أبومساعد على محل سعد بريك للسفايف ... والطبطبائي يرد: سأتزود بوقود ألترا للحاق بالفساد

أبدى النائب السابق مبارك الدويلة رفضه للاستجوابات البرلمانية في الوقت الحالي، قائلاً: «لست ضد الاستجوابات ولكنني ضد أن نبدأ الفصل التشريعي الجديد بالوسائل الرقابية المغلظة بينما المجلس والشعب يحتاجان أخذ نفس للانجاز».وعلق الدويلة على إعلان النائب الدكتور وليد الطبطبائي انضمامه للنائب محمد المطير في مساءلة رئيس الوزراء بالقول «واحد يسوي معروف في أبومساعد يدليه على محل سعد بريك للسفايف!».من جانبه، رد الطبطبائي قائلا: «مبارك الدويلة استاذنا الكبير، نكن له كل احترام وكان رئيساً للكتلة الاسلامية عندما كان نائباً وكنت عضواً، أما مطالبته لي بـ(البريك)، فأقول يا أبا معاذ سأتزود بوقود (الترا) ليتسنى لي اللحاق بالفساد الذي استشرى في كل وزارات ومؤسسات الدولة».وأضاف الطبطبائي لـ«الراي»: «البيان الذي يرد على الدويلة وممهور بتوقيع التيار السلفي لا أعرف عنه شيئا، وكما ذكرت آنفا الدويلة أستاذنا».وكان بيان نُسب إلى التيار السلفي في الكويت جاء فيه: «نرفض هجوم الحركة الدستورية المتمثل بتغريدات مبارك الدويلة ضد النائب الفاضل وليد الطبطبائي»

أرقام أولية لميزانية 2017/ 2018 تتراوح بين 18 و19 مليار دينار

فيما ناقشت لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية أمس الاطار العام للميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2017/ 2018 بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية أنس الصالح وممثلي وزارة المالية، الذين قدموا استعراضاً للأرقام الأولية للميزانية، كشفت مصادر الاجتماع أن الارقام التقديرية للموازنة العامة تتراوح بين 18 و19 مليار دينار، تزيد أو تنقص قليلاً وفق العرض التقريبي المقدم.وأوضحت المصادر لـ «الراي» ان مصروفات الميزانية العامة للدولة وزعت على 7 وظائف أو أبواب للميزانية وفق نسب محددة لكل وظيفة وكانت على النحو التالي:1 - الخدمات الاجتماعية والرعاية الاجتماعية بنسبة بلغ تقدير مصروفاتها من الميزانية 17 في المئة‏ بما يقارب 3 مليارات و180 مليون دينار.2 - خدمات التعليم التي بلغ تقدير مصروفاتها 16 في ‏المئة وبحدود 3 مليارات دينار.3 - الكهرباء والماء وبلغ تقدير مصروفاتها 14 في المئة وبحدود مليارين و500 مليون دينار.4 - الخدمات الصحية بنسبة 11 في المئة‏ وبحدود ملياري دينار.5 - الدفاع بنسبة 11 في المئة وبحدود ملياري دينار.6 - الأمور التنظيمية بنسبة 9 في المئة‏ وبحدود ما يقارب المليار ونصف المليار دينار.7 - بقية الوظائف بنسبة 22 في المئة وبما يزيد على 4 مليارات دينار.ورفض رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب عدنان عبد الصمد التعليق على ما دار في اجتماع اللجنة، وقال «التزاماً بالاتفاق مع وزير المالية فإني لن اصرح حول ما دار في الاجتماع، خصوصاً مع تأكيد الوزير الصالح أن ما سيتم عرضه من أرقام هي أرقام أولية وقابلة للتعديل».

تعيين علي الراشد مستشاراً في الديوان الأميري ... واعفاء محمد الرفاعي

علمت «الراي» أن قراراً صدر بتعيين النائب السابق علي الراشد مستشاراً في الديوان الأميري. فيما اعفي المستشار محمد سليمان سيد علي الرفاعي من منصبه في الديوان.والراشد من مواليد 1976 حاصل على الشهادة الجامعية في كلية الحقوق بجامعة الكويت سنة 1992 ودبلوم دراسات عليا في القانون بمعهد الدراسات والبحوث القانونية من جامعة الدول العربية عام 2003.وحاز الراشد عضوية مجلس الأمة في 2006 و2008، كما شغل منصب وزير دولة لشؤون مجلس الوزراء في 2001، كما ترأس مجلس 2012 المبطل في فصله التشريعي الرابع عشر.

النهار

ترامب: موتى صوتوا لهيلاري

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أنه سيطلب «تحقيقا موسعا» في تلاعب في انتخابات نوفمبر، التي تفوق خلالها على منافسته الديموقراطية هيلاري كلينتون.وقال ترامب على «تويتر»، أمس: «سأطلب تحقيقا موسعا في تلاعب في الأصوات، بما في ذلك المسجلون للتصويت في ولايتين وأولئك الذين كان تصويتهم غير قانوني. وربما أولئك الذين تم تسجيلهم للتصويت وهم موتى (وكثيرون منهم توفوا منذ وقت طويل). ووفقا للنتائج سنعزز إجراءات التصويت». ولم يذكر ترامب في تدوينته تفاصيل أخرى، كما لم يقدم أي أدلة تدعم ادعاءه بحدوث تلاعب واسع النطاق. وكان المسؤولون عن انتخابات الثامن من نوفمبر قالوا إنهم لم يجدوا ما يدل على مخالفات انتخابية واسعة، وإن مثل هذه المخالفات نادرة في الانتخابات الأميركية. وأكد الجمهوري بولرايان رئيس مجلس النواب، الثلاثاء، أنه لم ير دلائل تدعم مزاعم ترامب.وفاز ترامب الجمهوري بأغلبية أصوات المجمع الانتخابي التي تقرر رئيس البلاد، وتعطي نفوذا أكبر في النتيجة لبعض الولايات الأصغر، لكنه خسر في التصويت الشعبي أمام كلينتون بفارق حوالي 2.9 مليون صوت. ويثور غضب ترامب لدى الإشارة إلى نتائج التصويت الشعبي التي تسببت، إلى جانب ما تردد عن تأثير روسيا في الانتخابات، في انتقادات بأن فوزه لم يكن شرعيا. وجاءت تغريدة ترامب على «تويتر» بعد مؤتمر صحافي، الثلاثاء، قال فيه المتحدث باسم البيت الأبيض شون سبايسر، إن ترامب لا يزال يعتقد أن ملايين من المهاجرين غير الشرعيين أدلوا بأصواتهم في الانتخابات، دون أن يقدم أي أدلة تدعم ذلك الاعتقاد.

تنفيذ حكم الإعدام في 7 مدانين بينهم مواطنان

أعلن مصدر مسؤول في النيابة العامة انه تم صباح أمس تنفيذ حكم الاعدام بالسجن المركزي في كل من محمد شاها محمد سنوار حسين «بنغلاديشي» المحكوم عليه لارتكابه جرائم الخطف بالحيلة والمواقعة بالاكراه والسرقة، جاكاتيا ميندون باوا «فلبينية» المحكوم عليها لارتكابها جريمة القتل العمد مع سبق الاصرار والترصد، أماكيل أوكو ميكونين «اثيوبية» المحكوم عليها لارتكابها جريمة القتل العمد، نصره يوسف محمد العنزي «كويتية» المحكوم عليها لارتكابها جريمة القتل العمد مع سبق الاصرار والترصد والشروع في القتل والحريق العمد، سيد راضي جمعة «مصري» المحكوم عليه لارتكابه جريمة القتل العمد مع سبق الاصرار، سمير طه عبدالماجد عبدالجليل «مصري» المحكوم عليه لارتكابه جريمة القتل العمد مع سبق الاصرار والترصد والسرقة وفيصل عبدالله الجابر الصباح «كويتي» المحكوم عليه لارتكابه جريمة القتل العمد مع سبق الاصرار وحيازة سلاح ناري وذخائر بغير ترخيص. وأشار المصدر الى أنه قد نُفِّذ حكم الاعدام شنقا تنفيذا لحكم القضاء العادل المؤيد من محكمتي الاستئناف والتمييز في القضايا المشار اليها وبعد أن صدق على هذه الأحكام سمو الأمير.