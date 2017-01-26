اليونان ترفض تسليم أنقرة 8 ضباط أتراك

رفضت المحكمة اليونانية العليا الخميس تسليم تركيا ثمانية ضباط أتراك تشتبه أنقرة انهم انقلابيون، فروا الى اليونان غداة الانقلاب الفاشل في تركيا في 15 يوليو الماضي.



وذكر مصدر قضائي ان قضاة المحكمة العليا امتثلوا لطلبات النيابة العامة التي اعلنت قبل عشرة ايام معارضتها تسليم هؤلاء الضباط، مشيرا الى انعدام الضمانات في تركيا لاجراء محاكمة عادلة ونزيهة.



وأعلنت رئيسة المحكمة ان من غير المسموح تسليمهم، لأن الضباط الثمانية متهمون بجرائم في تركيا «وقد يتعرضون للتعذيب».



وأمرت المحكمة بالافراج عن الضباط الثمانية، الموجودين في الحجز الاحتياطي في اليونان منذ هبوطهم بمروحية في 16 يوليو في مطار شمال اليونان.



ونفى الضباط الاتراك الثمانية مرارا اي تورط في محاولة الانقلاب، وأكدوا أنهم قرروا الهرب خوفا من أعمال انتقامية تستهدف عسكريين عندما تستعيد الحكومة التركية السيطرة على الوضع.



وقد فر عدد كبير من العسكرين الاتراك الى بلدان اوروبية بعد الانقلاب الفاشل في تركيا