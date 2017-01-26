وفاة 27 طفلاً بسبب البرد في أفغانستان

أعلنت السلطات الأفغانية، اليوم الخميس، أنّ تساقط الثلوج والانخفاض الكبير في درجات الحرارة أديا إلى وفاة 27 طفلاً أفغانياً في منطقة نائية بشمال أفغانستان.

وأغلقت الطرق في إقليم درزاب في ولاية جوزجان الجنوبية، بسبب الثلوج التي بلغ ارتفاعها خمسين سنتمتراً، مما يمنع الوصول إلى أي مركز طبي. وانخفضت درجات الحرارة إلى عشرة تحت الصفر.

وقال حاكم المنطقة رحمة هشار لوكالة فرانس برس: 'للأسف توفي 27 طفلاً بسبب تساقط كميات كبيرة من الثلوج'، موضحاً أن هذه الوفيات سجلت في آخر يومين أو ثلاثة أيام'. وتابع أن كل هؤلاء الأطفال تقل أعمارهم عن خمس سنوات، مؤكداً أن الطرق ما زالت مقطوعة والحصيلة يمكن أن ترتفع.

وأكد الناطق باسم ولاية جوزجان رضا غفوري هذه الوفيات، وقال إن السلطات على وشك أن ترسل مساعدات.





