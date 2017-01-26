إصابة ستة بالرصاص في شيكاغو الأميركية

أفادت وسائل إعلام محلية في شيكاغو الأميركية، بأن 'فتاة عمرها 12 عاماً كانت من بين ستة أشخاص أصيبوا بإطلاق الرصاص داخل أحد مطاعم المدينة، حيث كانوا يحضرون تأبين أحد قتلى حوادث إطلاق النار هناك'.

وقع الحادث مساء أمس الأربعاء، بعد يوم واحد من تهديد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بتدخل اتحادي لمواجهة حوادث إطلاق النار في المدينة.

وذكرت صحيفة شيكاغو تريبيون أن 'إطلاق النار وقع في مطعم بحي غريتر غراند كروسنغ، حيث كان الناس يجتمعون لتأبين جامايا فيلدز (20 عاماً) التي قُتلت بالرصاص يوم الإثنين'.

وقال الناشط جيديدايا براون للصحيفة إن 'عصابة عرفت بأمر حفل التأبين واستهدفت شخصاً كان يحضره'. وقال متحدث باسم شرطة المدينة إن 'المصابين الستة يتلقون العلاج بأحد المستشفيات المحلية'.

ومن بين المصابين فتى عمره 16 عاماً أصيب بطلقة في رقبته ويرقد في حالة خطرة. والخمسة الباقون حالتهم مستقرة بما في ذلك الفتاة البالغة من العمر 12 عاماً وهي مصابة بجرح بسيط في رأسها.