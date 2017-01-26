لبنان: إحالة انتحاري الحمرا إلى القضاء العسكري

أحالت مديريّة استخبارات الجيش اللبناني، اليوم الخميس، الانتحاري الموقوف عمر العاصي، إلى القضاء العسكري.

وقال الجيش في بيان إن 'العاصي اعترف بكافة تفاصيل العملية الإرهابية منذ مبايعته تنظيم 'داعش' الإرهابي حتى تلقيه الأمر من التنظيم المذكور في الرقة، ولغاية وصوله إلى الهدف لتنفيذ العملية الانتحارية في شارع الحمرا'.

وكان فريق مشترك بين 'شعبة المعلومات' في قوى الأمن الداخلي واستخبارات الجيش قد أوقف العاصي أثناء تواجده في أحد مقاهي شارع الحمرا لتنفيذ تفجير انتحاري.

وتخلل التوقيف إصابة الانتحاري بطلق ناري.

هذا وتستمر حالة الاستنفار الأمني في لبنان بعد توقيف الانتحاري في بيروت، وعدد من معارفه وأقاربه في مدينة صيدا جنوبي بيروت.



