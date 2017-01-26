وفيات اليوم الخميس 26 يناير 2017

ناهدة حميد زويد مشهور العنزي زوجة أحمد صالح العنزي 57 عاماً، شيعت، الرجال: الجهراء، القصر، ق4 ب، ش6، م37، النساء: الجهراء القديمة، شارع عبدالله بن جدعان، م1، ش2، ج1، ت: 51115177، 69999244

مريم سعد فهد العدواني أرملة مبارك علي الهاشمي العجمي 66 عاماً، شيعت، الرجال: الفحيحيل، ق1، شارع محمد عبدالعال العتيبي، م19، النساء: الفحيحيل، ق1، شارع محمد عبدالعال العتيبي، م19 مقابل الجمعية، ت: 99141172

أسماء أحمد شنان زوجة علي أحمد النجدي 66 عاماً، شيعت، الدوحة، ق3، ش الخامس، ج1، م78، ت: 67000663، 60773311

رباب خميس محمود الزعابي 74 عاماً، تشيع التاسعة من صباح اليوم، الرجال: بيان، ق10، ش1، ج1، م22، النساء: الزهراء، ق4، م35، ت: 99994449، 99267926

سعود علي غالب الحربي 69 عاماً، شيع، صباح السالم، ق9، ش3، ج13، م3، ت: 99661713، 25512154

فايزة مطشر عبدالله 61 عاماً، شيعت، الرجال: صالة دسمان، الروضة، ق2، شارع علي سليمان بوكحيل، النساء: الفردوس، ق2، ش1، ج8، م40، ت: 55888905، 24991483

حجية عبدالله العمار أرملة أحمد محمود رزوقي 96 عاماً، شيعت، الرجال: الشويخ، ق5، ش سيد عبدالرزاق رزوقي (50)، م11، النساء: الروضة، ق3، ش34، م22، ت: 99760062، 99725337

فيصل عبدالله الجابر الصباح 40 عاماً، شيع، الرجال: النزهة، ش عبدالرحمن الفارس، م35، (العزاء اليوم فقط)، النساء: قرطبة، ق3، ش سليمان الفوزان، م35، ت: 99883060

عبدالوهاب حبيب مجيد 80 عاماً، يشيع التاسعة من صباح اليوم، الدسمة، مسجد النقي، النساء: صباح الأحمد قB5، م491، ت: 99824746

شوق أحمد عبدالله الخيرة المطيري زوجة أحمد ردن الجذية المطيري 26 عاماً، شيعت، الرجال: الرقة، ق6، ش6، م48، النساء: الفحيحيل، ق1، ش5، م195، ت: 69666561، 99755596