حائل تودع العم عبدالعزيز دحيم القنون

ودعت عروس الشمال محافظة حائل في المملكة العربية السعودية الشقيقة اليوم أحد أبرز رجالاتها ، حيث انتقل الى رحمة الله العم عبدالعزيز دحيم القنون كبير أسرة القنون الكرام في المملكة العربية السعودية عن عمر يناهز التسعين عاما ، والفقيد من وجهاء قبيلة شمر وأهالي حائل وكانت له أياد بيضاء في عمل الخير ، وقد شهد الكثير من الأحداث التاريخية المهمة التي مرت بمنطقة الجزيرة العربية في القرن الفائت .

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وستكون الصلاة عليه غدا بعد صلاة الجمعة بمسجد برزان بحائل والدفن سيكون في مقبرة صديان بالجهة الغربية .

رحم الله الفقيد ' أبوسعود ' واسكنه فسيح الجنان ، وألهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان .

ناشر ورئيس تحرير الزميل زايد الزيد يتقدم من آل القنون الكرام بأحر التعازي بوفاة الفقيد .