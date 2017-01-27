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27/1/2017 7:46:49 AM

أبرز عناوين صحف الجمعة:- طهران تستجيب لوساطة الكويت.. «الأولمبية» الدولية ترفض الاجتماع مع «الشباب» البرلمانية.. الضريبة على تحويلات الوافدين.. 600 - 1500 دينار أعمال ممتازة لمنتسبي الحرس الوطني


27/1/2017  الآن - صحف محلية  3:59:36 AM

أبرز عناوين صحف الجمعة:- طهران تستجيب لوساطة ...
من الجريدة

الجريدة

طهران تستجيب لوساطة الكويت

 الجارالله: خطوات مرتقبة لإزالة الاحتقان

 «الأولمبية» الدولية ترفض الاجتماع مع «الشباب» البرلمانية

 الأنباء

600 - 1500 دينار أعمال ممتازة لمنتسبي الحرس الوطني

 نواب: لابد من تقليص هيمنة «الشؤون» على العمل التعاوني فالتعاونيات ليست ملكاً للوزارة

 الراي

الضريبة على تحويلات الوافدين 

تعويض مواطنة 5001 دينار بسبب تطاير الحصى ... يفتح الباب أمام جميع المتضررين للتقاضي

 نائب تخلّف عن تقديم ذمته المالية!

 


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