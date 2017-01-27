وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية مارك تونر: 'كما هي العادة خلال كل مرحلة انتقالية، فإن الإدارة المنتهية بالتعاون مع تلك المقبلة، طلبت من جميع المسؤولين في مراكز سياسية تقديم استقالاتهم'.

ويعمل في وزارة الخارجية الأميركية نحو 70 ألف موظف، ويعمد الرئيس المنتخب عادة إلى اختيار مسؤولين جدد في المراكز السياسية للوزارة.

ورغم مغادرة وزير الخارجية السابق جون كيري منصبه في العشرين من الشهر الحالي، لم يتسلم خلفه ريكس تيلرسون منصبه بعد، لأن مجلس الشيوخ لم يوافق عليه حتى الآن.

ويدير الرجل الثالث في الوزارة، مديرها السياسي توماس شانون، المرحلة الانتقالية، بعد أن غادر الوزارة بالفعل عدد من مساعدي كيري وكبار المديرين فيها.