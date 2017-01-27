الكرملين: مكالمة هاتفية بين بوتين وترامب غدًا السبت

أعلن الكرملين، اليوم الجمعة، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، والرئيس الأمريكي، دونالد ترامب سيجريان مكالمة هاتفية، يوم غد السبت.



جاء ذلك على لسان المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف.



ونقلت وكالة تاس الروسية، عن بيسكوف تأكيده لإجراء المكالمة الهاتفية بين بوتين وترامب، قائلًا 'نعم، أؤكد هذا'.



وكانت وسائل إعلام أمريكية أشارت إلى أن ترامب، الذي تقلّد منصبه رئيسًا للولايات المتحدة في 20 يناير الجاري، سيجري أول مكالمة هاتفية مع بوتين، غدًا السبت، حسب تاس.



يذكر أن ترامب تعهّد، أثناء حملته الانتخابية، بتحسين العلاقات مع روسيا، حال انتخابه رئيسًا.