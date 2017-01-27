الموانئ ومطار الكويت: الحركة طبيعية رغم أجواء الطقس

أعلنت مؤسسة الموانئ الكويتية اليوم الجمعة، أن حركة الملاحة البحرية في موانئ الشويخ تسير بصورة طبيعية رغم حالة الغبار التي تشهدها البلاد.

وقال مدير العمليات في ميناء الشويخ الكابتن بدر العنزي لوكالة الأنباء الكويتية، إن حركة الملاحة البحرية في الكويت مستمرة، موضحا أن العوامل الجوية متمثلة في سرعة الرياح والرؤية الأفقية مازالت بالحد الذي يسمح بسلامة الملاحة البحرية.

وأضاف العنزي أن إدارة العمليات متمثلة في برج المراقبة بالشويخ وأجهزة رصد الطقس بالقفص الجنوبي في حالة رصد وترقب في حال ساءت الأحوال الجوية.

فيما أكدت الإدارة العامة للطيران المدني أن حركة الملاحة الجوية في مطارالكويت الدولي تسير بصورة طبيعية رغم حالة الغبار التي تشهدها البلاد.

وقال المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية منصور الهاشمي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن الرحلات القادمة والمغادرة من شركات الطيران لم تتأثر بتاتا بحالة الجو الحالية.

وأضاف الهاشمي أن مدى الرؤية الحالية 7000 متر وأن اتجاه الرياح 270 درجة وسرعتها 15 عقدة مشيرا إلى أن الرؤية المسموح بها في الإقلاع والهبوط تتراوح بين 300 و 500 متر وذلك حسب طراز الطائرة