مسئول يمني: الميليشيات تجند نساء لعمليات اغتيال

اتهم وكيل محافظة مأرب الدكتور عبدربه مفتاح، الميليشيات الانقلابية بالوقوف وراء محاولات زعزعة الأمن في مأرب وآخرها اغتيال مدير شرطة السير أمس (الخميس).

ونقلت صحيفة 'عكاظ' السعودية عن مفتاح قوله إن 'هناك عناصر مجهولة اغتالت العقيد عبد الوهاب شعلان ويجري حالياً ملاحقتها'، مؤكداً أن 'الأجهزة الأمنية في يقظة تامة وضبطت عشرات الخلايا بعضها إرهابية، وأخرى تابعة للميليشيات الانقلابية بينهم نساء، وآخرها قبل يومين عندما كانت تحاول زرع ألغام داخل المدينة'.

وأضاف أن 'جميع تلك الخلايا الإرهابية والتابعة للحوثي والمخلوع هدفها زعزعة الاستقرار في المدن المحررة، وخصوصاً مأرب واستهداف قيادات ومنشآت حيوية'، مبيناً أن 'تلك الخلايا تدخل إلى مدينة مأرب في وسط النازحين القادمين من المناطق التي تشهد مواجهات بين الانقلابيين والجيش الوطني، إذ وصل عددهم إلى مليون و700 نازح ولكن هذه العمليات لن تثنينا عن تقديم ما تفرضه علينا إنسانيتنا تجاه أبناء بلدنا الفارين من اضطهاد الحوثي والمخلوع'.

وأوضح أن 'عمليات الاغتيال التي تقوم بها الميليشيات الانقلابية هي الورقة الأخيرة التي تستخدمها بعد عجزها أمام تقدم الجيش الوطني وانتصاراته في مختلف الجبهات وآخرها ما تحقق أمس الخميس، من تقدم في جبهة نهم'، لافتاً إلى أن 'الأجهزة الأمنية ضبطت 850 دراجة نارية حاولت الدخول إلى المدينة رغم قرار المنع'.

ومن جهة أخرى، ذكر مصدر عسكري أن '20 مسلحاً انقلابياً قتلوا وأصيب 27 آخرون في مواجهات مع الجيش الوطني شرق مديرية المخا، كما دمرت عشرات المركبات العسكرية، فيما تواصل قوات فنية ومتخصصة بنزع الألغام تمشيط الأحياء السكنية والمجمع الحكومي وسط المخا بعد فرار الحوثيين منها'، مبيناً أن 'الجيش حرر أمس(الخميس معسكر اللواء 170 دفاع جوي وضبط صواريخ ومخازن للأسلحة'.