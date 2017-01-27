الأمم المتحدة: 7 ملايين سورى يعانون انعدام الأمن الغذائى

قال مسئول أممى، أن 7 ملايين سورى يعانون إنعدام الأمن الغذائى بعد مرور 6 أعوام على الأزمة السورية .



وأوضح محمود عبد الله نائب المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للأغذية العالمى، بحسب تصريحات نقلتها وكالة 'و.ا.م'، أن مليونى شخص معرضون للخطر مطالبا فى هذا السياق جميع الفرقاء بالسماح للوكالات الإنسانية بالوصول إلى المحتاجين بشكل مستمر.



وأبلغ عبد الله مجلس الأمن الدولى، بتزايد الأزمة الإنسانية فى سوريا لمستوى غير مسبوق وذلك فى ظل تزايد المصاعب التى تواجه السكان فى المناطق المحاصرة.



وذكر عبدالله أعضاء المجلس بما حذرت منه المديرة التنفيذية للبرنامج إرثرين كازين العام الماضى من أن السكان يعانون من اليأس وسوء التغذية والمجاعة والموت ..مؤكدا أنه وبالرغم من بعض بوادر التفاؤل إلا أن الوضع مازال مقلقا للغاية.