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27/1/2017 4:03:05 PM

إبعاد وافدين لقيادتهما من دون رخصة


الداخلية: تسجيل 30177 مخالفة في أسبوع

27/1/2017  الآن   3:10:13 PM
الداخلية: تسجيل 30177 مخالفة في أسبوع

نفذ قطاع المرور عدة حملات مرورية على جميع محافظات دولة الكويت خلال الأسبوع الماضي الفترة من 15 الى 21 الجاري.

وقد أسفرت عن تحرير 30177 مخالفة مرورية متنوعة وحجز 46 مركبة و29 دراجة ودخــول 51 شخص لنظـــارة المرور، وإحالة وافدين للإبعاد لقيادة مركبة دون الحصول على رخصة سوق.. كما تمكنت دورية الرصد الأمني (الدورية الذكية) من ضبط 18 مركبة مطلوبة لعدة قضايا.

وأهابت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمنيفي وزارة الداخلية في بيان «ضرورة التزام مستخدمي الطريق بقانون المرور، حيث أن القانون ما وضع إلا لسلامة الجميع»، مؤكدة الإدارة «استمرارية حملاتها التوعوية بالتعاون مع جميع وسائل الإعلام المختلفة من أجل تحقيق الهدف المنشود»



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