وفيات اليوم الجمعة 27 يناير 2017

علي حسن علي الصفار، 75 عاما، (يشيع التاسعة والنصف صباح الغد)، الدعية، ق2، ش21، م3، ديوان الصفار، حسينية أبو الفضل العباس، تلفون: 99888334.



فاطمة محمد سويل السويل، أرملة/جاسم عبدالله السويل النجاده، 84 عاما، (شيعت)، الخالدية، ق4، ش44، م11، تلفون: 97104000، 24831677.



راشد محمد سالم نقادان المري، 62 عاما، (شيع)، ضاحية جابر العلي، ق6، ش12، م13، تلفون: 99997489.



أحمد علي محمد سكين الكندري، 79 عاما، (شيع)، الشعب، ديوان الكنادرة، تلفون: 99400496.



محمد خالد حسن فرج عبدالله نجم، 22 عاما، (شيع)، العدان، ق2، ش18، م16، تلفون: 65657776.



تمام علي حسين الشطي، أرملة/حميد قاسم جاسم البلام، 86 عاما، (شيعت)، حسينية البلوش، الجابرية، تلفون: 66627923.



عبدالرحمن سمير عبدالله القلاف، 21 عاما، (يشيع بعد صلاة عصر الغد)، مسجد البحارنة، الدعية، تلفون: 25415406.



جاسم جابر محمد اللوغاني، 63 عاما، (يشيع بعد صلاة عصر الغد)، الشعب، ديوان اللوغاني، شارع عبدالله مشاري الروضان، ق4، تلفون: 99012326.



جمال محمد عبدالعزيز المجرن، 54 عاما، (يشيع التاسعة صباح الغد)، رجال: المسايل، ق4، ش408، م164، تلفون: 96668664.



عبدالباري صالح يوسف العليان، 88 عاما، (يشيع التاسعة صباح الغد)، الروضة، ق5، ش60، م12، تلفون: 50066888، 99775585.



«إنا لله وإنا إليه راجعون»