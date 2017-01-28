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28/1/2017 2:51:56 AM

أبرز عناوين صحف السبت:- نواب: ملتزمون بمحاسبة الحكومة إن لم تُعِد الجناسي.. «الخارجية»: أحكام الإعدام بالكويت وفق القانون وبعد استنفاد درجات التقاضي.. «المناقصات» نافذ أول فبراير.. الضريبة على تحويلات الوافدين تثير مخاوف من نشوء سوق سوداء


28/1/2017  الآن - صحف محلية  2:03:47 AM

أبرز عناوين صحف السبت:- نواب: ملتزمون بمحاسبة ...
من الجريدة

 

الجريدة

نواب: ملتزمون بمحاسبة الحكومة إن لم تُعِد الجناسي

 «الخارجية»: أحكام الإعدام بالكويت وفق القانون وبعد استنفاد درجات التقاضي

 «المركزي الإيراني» تدخّل لوقف إفلاس مصرف ملت

الأنباء

«المناقصات» نافذ أول فبراير

إنجاز المرافق والتيار لـ «غرب عبدالله المبارك» بعد 18 شهراً من تسليم أذونات البناء

الراي

جلسة التركيبة السكانية حلول منطقية... ولا خطاب كراهية

 الضريبة على تحويلات الوافدين تثير مخاوف من نشوء سوق سوداء

 نواب إسلاميون متفائلون: حل «الجناسي» بات قريباً

 


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