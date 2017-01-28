الرئيس الأميركي يعيد هيكلة الجيش ويقيد دخول اللاجئين

وقع الرئيس الأميركي دونالد ترمب الجمعة قرارين تنفيذيين من مقر وزارة الدفاع (بنتاغون) يهدف الأول إلى إعادة هيكلة القوات المسلحة الأميركية، بينما يوقف الثاني تدفق اللاجئين السوريين إلى الولايات المتحدة لفترة محدودة، بانتظار إقرار قواعد صارمة.

ويتضمن القرار الأول وضع خطة لتحديث الأنظمة الدفاعية وتزويد القوات الأميركية بطائرات وسفن جديدة، وتحديث الأنظمة الدفاعية.

أما الثاني فيحد من تدفق اللاجئين السوريين إلى الولايات المتحدة لفترة محدودة، إلى أن تصوغ إدارته إجراءات تحرّ وفحص مشددة، إضافة إلى وقف منح تأشيرات دخول لمواطني سبع دول مسلمة لمنع دخول من وصفهم بإرهابيي الإسلام المتطرف إلى الولايات المتحدة.

وقال ترمب 'لا نريدهم هنا.. نود ضمان أننا لا نسمح لمن يشكل تهديدا على قواتنا التي تقاتلهم في الخارج أن يدخلوا إلى هنا.. نريد فقط السماح بدخول أولئك الذين يدعمون بلادنا ويحبون شعبنا بعمق'.