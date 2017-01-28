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28/1/2017 12:31:59 PM

مراسم رفع العلم.. غدا


28/1/2017  الآن - كونا  11:34:07 AM
مراسم رفع العلم.. غدا
يتفضل سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، فيشمل برعايته وحضوره مراسم رفع العلم بقصر بيان، في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم غد الاحد، بحضور سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد، وكبار المسؤولين بالدولة.


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