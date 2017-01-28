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مراسم رفع العلم.. غدا
28/1/2017 الآن - كونا 11:34:07 AM
يتفضل سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، فيشمل برعايته وحضوره مراسم رفع العلم بقصر بيان، في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم غد الاحد، بحضور سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد، وكبار المسؤولين بالدولة.
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