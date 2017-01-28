الأمطار تدمر مئات المنازل في إيران

أسفرت فيضانات قوية ناجمة عن الأمطار الغزيرة في إيران عن مقتل امرأة وتدمير نحو 1700 منزل في جنوب شرق البلاد.



ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية 'تسنيم' عن محافظ سيستان وبلوشستان علي أوسات هاشمي، الجمعة، حسب 'سكاي نيوز عربية'، الجمعة، إنَّ 1675 منزلًا دمَّرتها الفيضانات في المحافظة غالبًا بسبب أنَّها منازل مبنيةٌ من القوالب الطينية.

وأضاف هاشمي أنَّ سيدة عجوزًا لقت حتفها عندما انهار منزلها المبني من الطين وعمره 50 عامًا فوقها.

وتابع: 'أول إجراء اتخذناه بعد هطول الأمطار كان بذل جهود إنقاذ الناس من الغرق في الفيضانات ومنع غلق الطرق'.

وفي سبتمبر الماضي، لقي عشرة أشخاص مصرعهم في فيضانات بطهران وهرمزكان.