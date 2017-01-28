السلطات العمانية ترحل عشرات الآسيويين

رحلت السلطات العمانية، عبر مطار مسقط الدولي، اليوم السبت، عشرات من مواطني البلدان الآسيوية، بسبب دخولهم البلاد بطريقة غير شرعية.

وبحسب وكالة الأنباء العمانية، 'قامت شرطة عمان السلطانية بترحيل 38 متسللاً، جميعهم من جنسيات آسيوية (لم تذكرها)، عبر مطار مسقط الدولي'، مشيرة إلى أن ذلك يأتي تنفيذاً لأحكام السلطات القضائية، 'التي قررت بإخراجهم من السلطنة، لدخولهم البلاد بطريقة غير مشروعة'.



وأضافت الوكالة أن السلطات العمانية 'تحرص على القيام بعمليات ترحيل المتسللين، وفق الإجراءات القانونية المتبعة في السلطنة، والاتفاقيات والمعايير الدولية، المنظمة في هذا الجانب'.