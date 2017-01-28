السلطات الأميركية تعتقل لاجئين قدموا إلى أراضيها

أعلنت صحيفة نيويورك تايمز أن السلطات الأميركية اعتقلت كل اللاجئين الذين وصلوا إلى المطارات الأميركية جوا اليوم السبت، وذلك بعد يوم من توقيع الرئيس الأميركي دونالد ترمب قرارا تنفيذيا يحظر دخول اللاجئين. وقال ترمب عقب توقيع القرار أمس إن القرار يمنع دخول من وصفهم بإرهابيي الإسلام المتطرف، وأضاف 'نريد فقط أن نقبل في بلادنا هؤلاء الذين يدعمون بلادنا ويحبون شعبنا بعمق'. وينص القرار -الذي جاء تحت عنوان 'حماية الأمة من دخول إرهابيين أجانب إلى الولايات المتحدة'- على تعليق برنامج دخول اللاجئين بالكامل أربعة أشهر على الأقل، حتى يتم اتخاذ إجراءات تدقيق جديدة أكثر صرامة. كما يمنع القرار اللاجئين السوريين تحديدا من دخول الولايات المتحدة إلى أجل غير مسمى، أو إلى أن يقرر الرئيس أنهم لم يعودوا يشكلون أي خطر، مستثنيا بذلك 'الأقليات الدينية'، في إشارة إلى المسيحيين السوريين. وتضمن البند السادس من القرار تقديم وزيري الدفاع والخارجية بعد تسعين يوما من الآن خطة لإقامة مناطق آمنة للسوريين داخل سوريا وفي مناطق حدودية، إلى أن تتم إعادة توطينهم أو ترحيلهم إلى دولة ثالثة. ويحظر القرار التنفيذي دخول الزوار من سبع دول إسلامية لمدة ثلاثة أشهر على الأقل، وأعلن البيت الأبيض أن الدول هي سوريا وإيران والعراق وليبيا والصومال والسودان واليمن.