وفيات اليوم السبت 28 يناير 2017

• سعود محسن عبدالهادي العذاب، 64 عاما، (شيع)، رجال: الرقة، ق6، ش15، م342، تلفون: 99011072، نساء: الرقة، ق6، ش4، م97 • عبدالعزيز علي سالم محمد، 55 عاما، (شيع)، رجال: اشبيلية، ق2، ش205، خيمة مقابل فرع الجمعية 3، تلفون: 66608148، نساء: اشبيلية، ق2، ش202، م32، تلفون: 60440961 • ليلى عيسى علام، زوجة، بدر محمد خلف، 67 عاما، (شيعت)، رجال: هدية، ق3، شارع الكسائي، م40، تلفون: 99488800، نساء: هدية، ق3، ش1، م40، تلفون: 50555506 • مضاوي احمد عبدالمحسن السهلي، 77 عاما، (شيع)، رجال: الخالدية، ق3، ش30، م8، تلفون: 97248755، نساء: حطين، ق4، ش15، م32، تلفون: 99313544 • زينب احمد حسين الصراف، زوجة: خليل علي حسن بارون، 61 عاما، (شيعت)، رجال: مشرف، مقابل ارض المعارض، مسجد الوزان، تلفون: 66601643، نساء: سلوى ق7، ش7، م8، حسينية ملايه زينب الصراف «إنا لله وإنا إليه راجعون»