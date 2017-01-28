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أبرز عناوين صحف الأحد:- صباح الأحمد... 11 عاماً من العطاء والإنجاز.. الصالح: بعض إجراءات وثيقة الإصلاح يتطلب إصدار تشريعات.. عبدالصمد: أكثر من 35 دولاراً سعر البرميل بالميزانية الجديدة.. الفيليبين تدرس وقف إرسال الخادمات والعمالة إلى الكويت


28/1/2017  الآن - صحف محلية  11:58:37 PM

أبرز عناوين صحف الأحد:- صباح الأحمد... 11 ...
من الجريدة

 

الجريدة

صباح الأحمد... 11 عاماً من العطاء والإنجاز

 «تأديبية المحاسبة» تفصل 4 مسؤولين أضروا بالمال العام

 الصالح: بعض إجراءات وثيقة الإصلاح يتطلب إصدار تشريعات

 الأنباء

عبدالصمد: أكثر من 35 دولاراً سعر البرميل بالميزانية الجديدة

 171130 وحدة سكنية في 6 مدن جديدة

 الراي

ضريبة التحويلات المالية للوافدين تسقط في... «التشريعية»؟

خور عبدالله يشعل أزمة في العراق بعد قرار تنظيم الملاحة مع الكويت

 الفيليبين تدرس وقف إرسال الخادمات والعمالة إلى الكويت

 النهار

صرف الـ 75 لتراً أول فبراير.. بأثر رجعي الحكومة لن تتراجع عن أسعار البنزين

 البورصة مستمرة في الصعود والفرص تتوالى

 


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