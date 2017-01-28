أبرز عناوين صحف الأحد:- صباح الأحمد... 11 عاماً من العطاء والإنجاز.. الصالح: بعض إجراءات وثيقة الإصلاح يتطلب إصدار تشريعات.. عبدالصمد: أكثر من 35 دولاراً سعر البرميل بالميزانية الجديدة.. الفيليبين تدرس وقف إرسال الخادمات والعمالة إلى الكويت

الجريدة

صباح الأحمد... 11 عاماً من العطاء والإنجاز

تبقى حروف قليلة في صفحات كتاب صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الذي كانت الكويت ولاتزال وسوف تبقى تسكن في قلبه، عشقها فأخلص لها وكرس حياته لخدمتها والوفاء لها، حيث قال في أول خطاب له بعد توليه الحكم «إن الكويت هي التاج الذي على رؤوسنا، وهي الهوى المتغلغل في أعماق أفئدتنا».يستذكر الكويتيون اليوم لحظات تاريخية مرت بها الكويت قبل 11 عاما، حين وقف صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد تحت قبة البرلمان ليؤدي اليمين الدستورية أميرا لدولة الكويت، إيذانا ببدء مسيرة جديدة من العمل والعطاء، واستكمالا لما بدأه أسلافه من حكام الكويت.ففي 29 يناير 2006 تولى سمو الشيخ صباح الأحمد مسند الإمارة، وسط تأييد شعبي ورسمي كبير حيث تمت مبايعته بالإجماع من قبل أعضاء السلطتين التنفيذية والتشريعية أميرا للبلاد.ولدى الحديث عن تاريخ الشيخ صباح الأحمد، الحاكم الخامس عشر لدولة الكويت، فإن سيرته الحافلة انطلقت من كونه الابن الرابع للشيخ أحمد الجابر الذي توسم في نجله الفطنة والذكاء في سن مبكرة، فأدخله المدرسة المباركية.بعد ذلك تم إيفاده إلى بعض الدول، لاسيما الأجنبية منها للدراسة واكتساب الخبرات والمهارات السياسية التي ساعدته في ممارسة العمل بالشأن العام، منذ أن عين بادئ الأمر عام 1954 عضوا في اللجنة التنفيذية العليا التي عهد إليها آنذاك مهمة تنظيم مصالح الحكومة ودوائرها الرسمية.كان الشيخ صباح الأحمد قد تولى عام 1955 منصب رئيس دائرة الشؤون الاجتماعية والعمل، حيث عمل على تنظيم العلاقة بين العمال وأصحاب العمل، خصوصا في ظل التدفق الخارجي من الدول العربية والأجنبية للعمل في الكويت واستحداث مراكز التدريب الفني والمهني للشباب ورعاية الطفولة والأمومة والمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة، وتشجيع قيام الجمعيات النسائية والاهتمام بالرياضة وإنشاء الأندية الرياضية.وأولى الشيخ صباح الأحمد اهتماما بالفنون وعلى رأسها المسرح، حيث أنشأ أول مركز لرعاية الفنون الشعبية في الكويت عام 1956، وفي عام 1957 أضيفت الى مهامه رئاسة دائرة المطبوعات والنشر، إذ عمل على إصدار الجريدة الرسمية للكويت (الكويت اليوم)، وتم إنشاء مطبعة الحكومة لتلبية احتياجاتها من المطبوعات، ووقتها تم إصدار مجلة العربي.الاستقلال والدستوروبعد استقلال دولة الكويت عام 1961 عين الشيخ صباح الأحمد عضوا في المجلس التأسيسي الذي عهدت إليه مهمة وضع دستور البلاد، ثم عين في أول تشكيل وزاري عام 1962 وزيرا للإرشاد والأنباء.وفي 28 يناير 1963 وبعد إجراء أول انتخابات تشريعية لاختيار أعضاء مجلس الأمة، عين الشيخ صباح الأحمد وزيرا للخارجية، لتبدأ مسيرته مع العمل السياسي الخارجي والدبلوماسية التي برع فيها ليستحق عن جدارة لقب مهندس السياسة الخارجية الكويتية وعميد الدبلوماسيين في العالم، بعد أن قضى 40 عاما على رأس تلك الوزارة المهمة ربانا لسفينتها في أصعب الظروف والمواقف السياسية التي مرت على دولة الكويت.ومن أبرز المواقف التي مرت على 'الخارجية' الكويتية أثناء قيادة الشيخ صباح الأحمد لها حين رفع سموه علم الكويت فوق مبنى الأمم المتحدة، بعد قبولها عضوا فيه في 11 مايو 1963.وساطة ناجحة وقام الشيخ صباح الأحمد عام 1980 بوساطة ناجحة بين سلطنة عمان وجمهورية اليمن الديمقراطية، نتج عنها توقيع اتفاقية خاصة بإعلان المبادئ، ومن ثم وجه سموه الدعوة لوزيري خارجية الدولتين لزيارة الكويت عام 1984، حيث اجتمع الطرفان على مائدة الحوار، وتوصلا الى الإعلان عن انتهاء الحرب الإعلامية بينهما واحترام حسن الجوار وإقامة علاقات دبلوماسية.وعلى مدى أربعة، عقود تمكن سموه من قيادة السياسة الخارجية الكويتية إلى بر الأمان من خلال انتهاجه مبدأ التوازن في التعامل مع القضايا السياسية بأنواعها، فاستطاع بعبقريته السياسية أن يتخطى بالكويت مراحل حرجة في تاريخها.ولعل من أبرز تلك المراحل الحرب العراقية - الإيرانية التي استمرت من عام 1980 حتى عام 1988 وما نتج عنها من تداعيات أثرت على أمن الكويت واستقرارها داخليا وخارجيا.وبذل سموه طوال سنوات قيادته لوزارة الخارجية جهدا كبيرا في تعزيز وتنمية علاقات الكويت الخارجية مع مختلف دول العالم، وخصوصا الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن.وشهدت البلاد نتيجة ذلك استقرارا في سياستها الخارجية وثباتا اتضحت ثماره في الثاني من أغسطس عام 1990 عندما وقف العالم أجمع مناصرا للحق الكويتي في وجه العدوان العراقي والذي أثمر صدور قرار مجلس الأمن رقم 678 الذي أجاز استخدام كل الوسائل بما فيها العسكرية ضد العراق ما لم يسحب قواته من الكويت.ونظرا إلى ما يتمتع به من فطنة وذكاء وقدرة فائقة على تحمل المسؤولية، فقد أسندت إلى سموه العديد من المناصب، إضافة إلى منصب وزير الخارجية، حيث عين وزيرا للإعلام بالوكالة في الفترة من 2 فبراير 1971 حتى 3 فبراير 1975، وفي 16 فبراير 1978 عين نائبا لرئيس مجلس الوزراء، وفي 4 مارس 1981 تسلم حقيبة الإعلام بالوكالة إضافة إلى وزارة الخارجية، وذلك حتى 9 فبراير 1982.وفي 3 مارس 1985 عين نائبا لرئيس مجلس الوزراء وزيرا للخارجية حتى 18 أكتوبر 1992 عندما تولى منصب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وفي 14 فبراير 2001 أسندت إلى سموه مهمة تشكيل الحكومة الكويتية بالنيابة عن ولي العهد رئيس مجلس الوزراء آنذاك الأمير الوالد الراحل الشيخ سعد العبدالله، طيب الله ثراه، بسبب ظروفه الصحية، وفي 13 يوليو 2003 صدر مرسوم أميري بتعيين سمو الشيخ صباح الأحمد رئيسا لمجلس الوزراء.رحلة نجاح ولم تتوقف مسيرة نجاحات سمو الشيخ صباح الأحمد عند محطة السياسة الخارجية فقط، وإنما استمر هذا العطاء والنجاح عند توليه قيادة دفة السياسة الداخلية للبلاد، فقد حرص منذ اللحظات الأولى لتوليه منصب رئاسة الوزراء على تبني رؤية شاملة وعميقة للتنمية في الكويت تطول مختلف قطاعات الدولة، وعلى رأسها القطاع الاقتصادي، فقام سموه بتشجيع القطاع الخاص وفتح فرص العمل الحر أمام الشباب الذين يضعهم سموه في مقدمة اهتماماته ورعايته من خلال دعم المشروعات الصغيرة.وتعزيزا لاهتمامه بتنمية القطاع الاقتصادي في الدولة قام سموه عام 2004 بجولة آسيوية على رأس وفد اقتصادي رفيع المستوى شملت الصين واليابان وكوريا الجنوبية وسنغافورة، وتمكن من عقد 10 اتفاقيات وبروتوكولات ومشاريع اقتصادية ضخمة مع هذه الدول.واستمر صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد في مسيرة العطاء رئيسا للحكومة الكويتية حتى يناير عام 2006 عندما اجتمع مجلس الوزراء واتخذ قرارا بالإجماع بتزكية سموه أميرا للبلاد وفقا للمادة 3 من قانون توارث الإمارة الصادر عام 1964.وانطلاقا من هذا القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء ومن مبايعة أسرة آل الصباح عرض الأمر وفقا للدستور على مجلس الأمة الذي عقد جلستين يوم الأحد 29 يناير 2006 خصصت الأولى لمبايعة أعضاء مجلس الأمة لصاحب السمو الشيخ صباح الأحمد أميرا للبلاد، فيما خصصت الجلسة الثانية لتأدية سموه القسم الدستوري أمام المجلس بحضور جميع أعضاء مجلس الوزراء.ومنذ ذلك اليوم التاريخي بدأت أسطر جديدة تكتب في تاريخ الكويت وفي مسيرة سموه في قيادة هذا الوطن العزيز، حيث استمر في تكريس رؤيته الثاقبة في الاهتمام بالاقتصاد لأنه عصب التنمية والتطور في أي مجتمع.نهضة شاملةوعلى مدى 11 عاما من تولي سمو الشيخ صباح الأحمد مقاليد الحكم شهدت البلاد نهضة تنموية شاملة مرتكزة على مجموعة من المشاريع الضخمة من أبرزها مدينة (صباح الأحمد البحرية) التي تعد أول مدينة كاملة ينفذها القطاع الخاص، ما يدل على تشجيع سموه على إعطاء هذا القطاع دورا أكبر في المساهمة في تنمية الكويت وتنشيط عجلة الاقتصاد.ونفذت الحكومة الكويتية تحت قيادة سموه ووفقا لتوجيهاته السامية العديد من المشاريع العملاقة التي ترتبط بمختلف القطاعات الخدمية في البلاد، مثل مشروع مستشفى جابر وميناء مبارك وجسر جابر الذي يربط بين الصبية ومدينة الكويت.وتم أيضا تطوير العديد من الطرق الرئيسة، وإنشاء شبكة من الجسور، ومشروع مصفاة الزور، ومبنى المطار الجديد، واستاد جابر الرياضي، إضافة إلى تنفيذ المدن الإسكانية الجديدة، ومن أبرزها مدينة المطلاع السكنية العملاقة.ولم يغفل صاحب السمو عن إدراك أهمية بناء المجتمع الكويتي من الداخل والحفاظ على وحدته وتماسكه في ظل الأخطار والتقلبات التي تعصف بالمنطقة من حين لآخر، فكان التفجير الإرهابي الذي تعرض له مسجد الإمام الصادق في 26 يونيو 2015 أكبر دليل على تلاحم القيادة والشعب في الكويت في مشهد مهيب وقف له العالم إكبارا وتقديرا.فبعد فترة قصيرة من وقوع حادث التفجير الإرهابي الذي أودى بحياة 26 شهيدا وعشرات الجرحى سارع صاحب السمو أمير البلاد الى الحضور شخصيا الى موقع الحادث غير عابئ بالأخطار التي قد تحيط به أو تهدد سلامته، ليطلق جملته الإنسانية الشهيرة 'هذولا عيالي'.وعقب مراسم العزاء التي تقدمها أمير البلاد، وحضرتها جموع الشعب الكويتي قاطبة، قال سموه في كلمة له: 'إن هذه الأزمة أبرزت بجلاء حقيقة الشعب الكويتي وأصالة معدنه وتكاتفه في السراء والضراء، أسرة كويتية واحدة تسودها المحبة والألفة ويجمعها حب الوطن والولاء له والالتفاف حول قيادته في مواجهة العنف والفكر التكفيري المتطرف'.السياسة الخارجية وعلى الصعيد الخارجي، تبوأت الكويت نتيجة لسياسات صاحب السمو ورؤيته الحكيمة القائمة على تولي زمام المبادرات في العمل الخيري الإنساني مركزا مرموقا بين دول العالم خلال السنوات العشر الماضية استحقت تكريم الأمم المتحدة لسمو أمير البلاد بتسمية سموه 'قائدا للعمل الإنساني' ودولة الكويت 'مركزا للعمل الإنساني'، خصوصا بعد أن استضافت الكويت المؤتمر الدولي للمانحين لدعم الوضع الإنساني في سورية لثلاث دورات متتالية على أرضها، معلنة تبرعها السخي بمئات الملايين لإغاثة اللاجئين السوريين في دول الجوار لسورية.ولم تنس الكويت القضية الفلسطينية التي اعتبرتها قضيتها العربية الأولى منذ بدايتها وحتى اليوم، فاستمر الدعم الكويتي للفلسطينيين، وازدادت وتيرته في عهد صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد.ففي يناير 2009 أعلنت الكويت تبرعها بـ 34 مليون دولار لمصلحة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) تبعها في مارس من العام نفسه تقديم الكويت مبلغ 200 مليون دولار للسلطة الفلسطينية تدفع على مدى 5 سنوات ضمن برنامج إعادة إعمار غزة، وفي نوفمبر 2012 وقعت دولة الكويت اتفاقية مع البنك الدولي تساهم بموجبها بمبلغ 50 مليون دولار لدعم البرنامج الفلسطيني للإصلاح والتنمية الذي يشرف عليه البنك.

«تأديبية المحاسبة» تفصل 4 مسؤولين أضروا بالمال العام

كشفت مصادر مطلعة أن هيئة المحاكمة التأديبية التابعة لديوان المحاسبة، التي يترأسها المستشار صلاح المسعد، قررت فصل 4 مسؤولين في عدة جهات حكومية وشركات مملوكة للدولة، بعد أن ثبت إضرارهم بالمال العام عبر ارتكابهم مخالفات مالية جسيمة، فضلاً عن رفضهم إزالة المخالفات التي أثبتها الديوان.وقالت المصادر لـ«الجريدة» إن الهيئة حاكمت، منذ منتصف العام الماضي، قرابة 120 مسؤولاً، وفصلت في جزء كبير من قضاياهم، كما أوقعت عقوبات على المسؤولين المتجاوزين، تتنوع بين الإنذار والخصم من الراتب وتأخير الترقية.وأوضحت أن جهة الادعاء العام في هيئة المحاكمة تطلب من الجهات التي توقع عقوبات مخففة أن تلغيها، على أن تقوم الهيئة بتشديدها واتخاذ عقوبة مناسبة، إلى جانب مطالبتها بتوقيع عقوبات بحق أي مسؤول متورط يثبت تقاعس الجهة التي يعمل بها عن معاقبته.وقالت المصادر إن «التأديبية» كفلت للمسؤولين أو الموظفين المحالين إليها اصطحاب محامين للدفاع عنهم، على أن يتم حجز دعاواهم للحكم، ثم يتم التداول بشأنها بين أعضاء المحكمة المشكّلة من وكلاء وزارة المالية وديوان المحاسبة وإدارة الفتوى والتشريع، مشيرة إلى أن القانون يكفل الطعن على قرارات الهيئة أمام المحكمة الإدارية.

الصالح: بعض إجراءات وثيقة الإصلاح يتطلب إصدار تشريعات

قال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية أنس الصالح إن وثيقة الإجراءات الداعمة لمسار الإصلاح المالي والاقتصادي تضمنت برامج خاصة بالمدى القصير، الذي تم تحديد افقه الزمني بالسنتين الماليتين 2016/2017 - 2017/2018، وبرامج اخرى خاصة بالمدى المتوسط، وتم تحديد افقه الزمني خلال السنوات 2018/2019 - 2020/2021.وأضاف الصالح، في رد على سؤال للنائب رياض العدساني عن سلم الأولوليات لمسارات الإصلاح الاقتصادي، وحصلت 'الجريدة' على نسخة منه، 'نظرا لأهمية البرامج فقد تم التواصل مع مختلف الجهات الحكومية ذات الصلة بموضوعاتها، وقامت الجهات المعنية بتحديد المسؤولين المعفيين بمتابعة سير العمل في هذه البرامج، وتتطلب بعض البرامج إصدار تشريعات، ولذا فإن المضي في إجراءاتها لن يتم إلا بعد الحصول على موافقة مجلس الأمة على تلك التشريعات'.وحول ما إذا كانت هناك تعديلات على وثيقة الإصلاح ذكر الصالح انه 'يجرى العمل في الوقت الراهن على إنجاز مراجعة شاملة للوثيقة، بهدف إعادة هيكلتها وتضمينها مؤشرات وقياسات أوسع وآليات تمكن من تقييم الإجراءات ومتابعة معدلات الانجاز'.وزاد: 'وتأخذ هذه المراجعة في اعتبارها الملاحظات بشأن بعض الإجراءات التي سبق طرحها، سواء في مجلس الأمة السابق أو التي قد يطرحها اعضاء مجلس الامة الحالي، وكذلك الملاحظات التي تلقتها اللجنة الاقتصادية بمجلس الوزراء من مؤسسات المجتمع المدني والجهات ذات الصلة التي التقت بها سابقا، او التي تواصل لقاءاتها معها في الفترة الحالية'.وتابع: 'وتأخذ كذلك الملاحظات والآراء التي نشرت عبر وسائل الاعلام المختلفة، كما ستتم مراعاة نتائج التجربة السابقة لتنفيذ عدد من إجراءات الوثيقة منذ أن تم اعتمادها من قبل مجلس الوزراء في العالم الماضي.

الأنباء

عبدالصمد: أكثر من 35 دولاراً سعر البرميل بالميزانية الجديدة

قال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب عدنان عبد الصمد إن اللجنة اجتمعت بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية لمناقشة الإطار العام لميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2017/2018.وبينت وزارة المالية أنها لم تنته بعد من بعض المواضيع الخاصة بمشروع ميزانية السنة المالية الجديدة لعدم اكتمال بياناتها حتى الآن وأن ما سيتم عرضه على اللجنة ما هو إلا مسودة أولى لأرقام الميزانية المقترحة وهي قابلة للتعديل لعدة اعتبارات لم تحسم بعد، إلا أنها ملتزمة بإرسال مشروع قانون الميزانية في موعده الدستوري لمجلس الأمة بتاريخ 31 يناير 2017.وأضاف عبدالصمد: وفقا للتبويب الجديد لميزانية الدولة والذي دخل عامه الثاني بالتطبيق، فإن الوزارة تعد حاليا برنامجا يشمل تقدير المصروفات لمدة ثلاث سنوات بدلا من سنة واحدة، وهو ما سيعطي قدرة أكبر على التنبؤ المالي لكل من الإيرادات المتوقعة للدولة وسقف الإنفاق المتوقع والعجز المقدر خلال السنوات الثلاث القادمة مع الأخذ بالاعتبار النمو السنوي في المصروفات كالرواتب والدعوم وغيرهما.أما فيما يخص مشروع ميزانية السنة المالية الجديدة (2017/2018) فمازالت وزارة المالية تدرس مع الجهات المعنية التطورات الراهنة في أسواق البترول العالمية للوقوف على التقدير الأمثل لسعر البرميل في الميزانية العامة للدولة والتي تشير حتى الآن إلى تحسن أسعار النفط لاسيما بعد قرار منظمة الأوپيك الأخير في خفض الإنتاج النفطي بهدف رفع أسعار النفط في الأسواق العالمية.وقد يرتفع تقدير سعر البرميل في الميزانية الجديدة عن الميزانية السابقة إلى أكثر من 35 دولارا مع الأخذ في الاعتبار التطورات الإيجابية في سـعر صرف الدولار والذي سيـنـعكس عـلى زيادة تقديرات الإيرادات النفطية.أما فيما يخص المصروفات، فلوزارة المالية أمران محتملان لسقف الإنفاق المتوقع ولكل نتائجه الخاصة فيما يتعلق بالعجز المقدر، مشيرا الى أن مشروع الميزانية الجديد استبعد بعض الالتزامات المحتملة كالعجز الاكتوراي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لحين التأكد من صحة هذه التقديرات لاسيما أن الوزارة بصدد التعاقد مع خبير اكتواري للوقوف على صحتها بناء على توصيات اللجنة السابقة في هذا الشأن.‏‫

171130 وحدة سكنية في 6 مدن جديدة

كشفت مصادر مطلعة في المؤسسة العامة للرعاية السكنية لـ «الأنباء» أن هناك خطة جديدة لتوزيع الوحدات السكنية ستتم مناقشتها قريبا في مجلس إدارة المؤسسة، وفي حال تم اعتمادها سيتم عرضها على اللجنة الإسكانية البرلمانية للنظر في مدى الاتفاق بشأنها، مبينة أن الخطة تتضمن إدخال عدد من المناطق الجديدة لخطة التوزيعات مثل خيطان بـ 1200 وحدة سكنية تقريبا، لاسيما بعد مطالبات عدد من النواب، ومن ثم الأرض الواقعة بمحاذاة منطقة أبو حليفة التي تتسع لـ 1800 وحدة سكنية إذا تم أخذ الموافقة على تخصيصها من قبل المجلس البلدي لصالح المؤسسة.وذكرت المصادر أن المدن الإسكانية المستقبلية ستضم قرابة 171130 وحدة سكنية موزعة على مدينة جنوب عبدالله المبارك التي ستضم 3600 وحدة، ومدينة جنوب سعد العبدالله بواقع 25 ألف وحدة سكنية، ومدينة جنوب المطلاع بـ 30 ألف وحدة، ومدينة الخيران بواقع 53530 وحدة سكنية، إضافة إلى 25 ألف وحدة في جنوب مدينة صباح الأحمد السكنية، وأخيرا مدينة الصابرية بعدد 52 ألف وحدة سكنية ما يعني أن الإجمالي سيغطي عدد الطلبات الإسكانية الذي وصل مؤخرا إلى 103217 طلبا تقريبا.

الراي

ضريبة التحويلات المالية للوافدين تسقط في... «التشريعية»؟

خور عبدالله يشعل أزمة في العراق بعد قرار تنظيم الملاحة مع الكويت

أثار قرار الحكومة العراقية الذي اتخذته الأسبوع الماضي باستكمال التزاماتها في تطبيق اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله مع الكويت عاصفة من ردود الفعل السياسية من قبل نواب ووزراء عراقيين حاليين وسابقين الذين فسروا القرار بأنه تنازل من العراق عن خور عبدالله ومنحه للكويت وأوضح مكتب رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أن حكومته «ملزمة بتطبيق الاتفاق الخاص بميناء خور عبدالله مع الكويت الموقع في 2012 ولا يمكنها التراجع عنه دون موافقة الكويت».ولم يلق إعلان مكتب العبادي ان «مجلس الوزراء الحالي وجه بناء على الالتزامات السابقة بإكمال الجهد الهندسي السابق» تجاوباً برلمانياً، بل وُوجه بتصعيد سياسي وصل حد التحريض على استقلال محافظة البصرة، والدعوة إلى استخدام «وسائل ضغط» ضد الكويت لتعطيل العمل في ميناء مبارك الكبير.واتفاقية خور عبد الله التي وقعتها الحكومة العراقية مع نظيرتها الكويتية في عام 2012 نصت على أن الغرض منها «التعاون في تنظيم الملاحة البحرية والمحافظة على البيئة البحرية في الممر الملاحي في خور عبد الله بما يحقق مصلحة كلا الطرفين»، لكن النواب العراقيين اعتبروا ان القناة «عراقية صرفة ولا حق للكويت فيها».وأعلن عضو لجنة النفط والطاقة العراقية مازن المازني «الاتفاق على تشكيل فريق لدراسة الاتفاقية وإيجاد مخارج منها من خلال استخدام (أوراق ضغط) لدى العراق».وطالب وزير النقل الأسبق عامر عبد الجبار بـ «ضرورة إرسال كتاب إلى الكويت ومنه نسخة إلى مجلس وزراء النقل العربي للاعتذار عن الربط السككي لأسباب اقتصادية، وحينها ستكون هذه ورقة ضغط على الكويت خلال المفاوضات المقبلة»، مشيراً إلى ان التحفظ العراقي سابقاً عطّل البدء في إنشاء ميناء مبارك الكويتي لثلاث سنوات، معتبراً ان القناة «عراقية صرفة ولا حق للكويت فيها».ووجهت النائبة العراقية عن «حركة إرادة» حنان الفتلاوي سؤالاً برلمانياً إلى العبادي يتضمن الاستفسار عن سبب منح القناة للكويت، وعمّا إذا كان خيانة عظمى وحنثاً باليمين، بحسب وصفها.كما، انتقدت عضو البرلمان العراقي عن «جبهة الإصلاح» عالية نصيف، بشدة تصويت مجلس الوزراء العراقي على منح القناة للكويت، معتبرة ذلك «خيانة» للعراق.وقالت إنّ «مجلس الوزراء قام بالتصويت على منح قناة خور عبد الله للكويت، وتخصيص 750 ألف دولار كتكاليف ترسيم للحدود البحرية مع الكويت، على الرغم من معرفة الجميع بأنّها ملك عراقي صرف».ودعا عضو مجلس النواب العراقي عن محافظة البصرة الشيخ عبد السلام المالكي، أبناء المحافظة وحكومتها المحلية إلى الاعتصام والشروع بجمع التواقيع لإعلان البصرة «دولة مستقلة» في حال عدم تراجع الحكومة رسمياً عن قرارها بـ«منح» حدود العراق المائية إلى الكويت.وأشار المالكي إلى أن «العراق وضمن اتفاقية خور عبد الله سيتحول إلى دولة مغلقة بحرياً بعدما ارتكب زعماؤه هفوتهم البحرية الكارثية الثانية، بالمصادقة على الاتفاقية الملاحية مع الكويت، فاعترفوا رسمياً بالقرار (833)، الذي أطاح بسيادتنا الدولية على آخر ما تبقى لنا من الممرات الملاحية التي تربطنا ببحار الله الواسعة، واقتنعوا بإنزال العلم العراقي من فوق صواري السفن المتوجهة إلى أم قصر».

الفيليبين تدرس وقف إرسال الخادمات والعمالة إلى الكويت

تدرس الفيليبين بجدية وقف إرسال العمالة المنزلية للكويت، رداً على تنفيذ حكم الإعدام بالمواطنة الفيليبينية المدانة في الكويت.ووفقاً لتقرير نشرته الصحافة الفيليبينية أمس، فإن وزارة العمل تتجه لتعليق إرسال عمالة منزلية للكويت «في أعقاب تنفيذ حكم الإعدام الأربعاء الماضي بفيليبينية تُدعى (جاكتيا باو ) بعد إدانتها بقتل ابنة كفيلتها».ونقل التقرير عن وزير العمل الفيليبيني سيلفستر بيللو القول إنه «سيتم التشاور مع المؤسسات الحكومية والجهات المعنية لتنفيذ هذا الإيقاف»، لافتاً إلى أنه «كانت هناك نداءات متزايدة لهذا الإيقاف بعد الانتهاكات التي مرت بها العمالة الفيليبينية خصوصاً عاملات المنازل».وأضاف «ننظر بجدية لهذه النداءات وسيتم اتخاذ قرار بشكل عاجل قريباً في هذا الإيقاف المقترح».وذكر التقرير أن «بيللو الذي كان في روما وقت تنفيذ حكم الإعدام، طار في أعقابها فوراً إلى الكويت لمتابعة وضع فيليبيني آخر يدعى (إليبيدو لانو) محكوم عليه بالإعدام أيضاً لإدانته بقتل مقيم من بني جلدته».وأشار التقرير إلى تأكيد الوزير «التفكير بعناية في هذا الإيقاف الموقت، لأنهم لا يريدون أن يساء فهمه كعمل انتقامي»، مختتماً تصريحه بالقول «العمالة الفيليبينية تهاجر من أوطانها بحثاً عن حياة أفضل لأسرها، ولكنها لسوء الحظ تواجه أسوأ كابوس في هذه الدول».

النهار

صرف الـ 75 لتراً أول فبراير.. بأثر رجعي الحكومة لن تتراجع عن أسعار البنزين

كلفت الحكومة فريقا قانونيا لتقديم مبررات دستورية واضحة تؤكد صحة اجراءاتها في رفع اسعار البنزين وذلك في غضون الايام القليلة المقبلة بغرض تحصين ما اتخذته من اجراءات ضد الهجمات النيابية المتكررة الهادفة لالغاء الزيادة. (طالع ص 13)وقالت مصادر قريبة من تلك التحركات ان الفريق سيقدم تقريره خلال ايام ليكون حجة حكومية امام الراغبين في اعادة اسعار البنزين لما قبل سبتمبر 2016، مشيرة في الوقت ذاته الى انه لا نية حكومية للتخلي او التراجع عن الاسعار المقرة.وتأتي الخطوة الحكومية في ظل قيام مجموعة من النواب بالعمل والتنسيق لالغاء زيادة البنزين، وكانت الحكومة قررت في وقت سابق بالتنسيق مع النواب بصرف 75 لتر بنزين شهريا للمواطنين، وفي هذا الصدد قالت المصادر ان عملية الصرف تلك ستبدأ بداية شهر فبراير المقبل بعد ان اكملت جميع المحطات التزود بالآلية والمعدات المتبعة للصرف على البطاقات المدنية، متوقعة صرف 4 اشهر بأثر رجعي. وفي سياق متصل بعملية الاصلاحات افادت مصادر ان الحكومة تسعى لتوفير غطاء ائتماني لمشروعات تنموية قوامها 6 مليارات دينار، على ان يتم الصرف على تلك المشروعات عبر خطة تراعي افضل خيارات التمويل المتاحة وتوفير السيولة النقدية من قبل المصارف والمؤسسات المالية.

البورصة مستمرة في الصعود والفرص تتوالى

توقع محللون ان تعود موجة الصعود الى بورصة الكويت بعد ان تجاوزت في جلسة الخميس الماضي موجة مضاربات وعمليات جني أرباح التي كانت مستحقة والتي أسهمت في حدوث حالة من التذبذب لافتين الى ان السيولة ستتركز خلال الفترة المقبلة على الاسهم التي تتراوح أسعارها ما بين 50 و100 فلس والتي تجد فرصا كبيرة لمواصلة مسيرة الصعود . وقال محللون لـ النهار ان الشركات بدأت تتجه الى تأسيس مستويات سعرية جديدة من جراء الانتعاشة التي تمر بها البورصة والتي أسهمت في دعم السيولة المتداولة لتبلغ أرقاما مستويات قياسية وتاريخية لافتين الى ان السيولة التي تم ضخها لعبت دورا محوريا في المكاسب التي حققتها المؤشرات الرئيسة الثلاثة التي اخترقت مستويات تاريخية لم تبلغها منذ عام 2013. وذكر محللون ان البورصة سوف تستمر في الموجة التصاعدية مع توالي افصاحات الشركات ما سيعطي المتعاملين المزيد من الثقة في عمليات الشراء خاصة قبل اغلاقات البورصة لشهر يناير . وشدد محللون على ان الاشكالية في السوق حاليا تكمن في تضخم المستويات السعرية للاسهم الصغيرة في اطار الصعود الجماعي للبورصة والتي ادت الى بلوغ مستويات سعرية غير حقيقة وهو الامر الذي يتطلب الحذر والتأني قبل الدخول في عمليات البيع أو الشراء خلال الفترة القادمة خاصة مع توقعات بتحركات انتقائية لمديري المحافظ لأجراء التوازن بين العرض والطلب عبر الخروج من بعض الاسهم للاستفادة من الصعود لتحقيق اعلي استفادة . واوضح محللون ان السوق يتجه الى تأسيس مستويات سعرية جديدة لتشكل فرصة استثمارية مناسبة لتكوين مراكز جذابة للمستثميرن ويساعد على ذلك عدة عوامل في مقدمتها : 1 - ضخ المحافظ المالية والصناديق الاستثمارية المحلية والخليجية لمزيد من السيولة للاستفادة من الفرص الحالية في البورصة.2 - ارتفاعات اسعار النفط وهدوء الاوضاع الجيوسياسية. 3 - صعود بعض اسواق المال في المنطقة دور في دعم الانتعاشة التي تشهدها البورصة. - بداية الافصاحات البنوك عن أرباحها وتوزيعاتها عن العام الماضي.5 - عودة الاستثمارات المهاجرة و صناع السوق وبعض المحافظ الخليجية الى السوق بعد غياب والتي انعكست في سحب استثماراتهم من الاسواق المجاورة وذلك للاستفادة من موجات الصعود في بورصة الكويت تتمتع حاليا بمستويات سعرية لا تشهدها أسواق المنطقة. 6 - ضخ الهيئة العامة للاستثمار سيولة في شركات قيادية ما انعكس على كل الشركات المدرجة.7 - تصريحات وكالة (بلومبرغ) العالمية بأن الطريق أمام بورصة الكويت مفتوح لارتفاع بنسبة 20 في المئة و التي وصفتها بأنها افضل سوق في العالم من ناحية النمو وزخم السيولة.8 - ترنح أداء السوق العقاري خلال الفترة الماضية مع تراجع العوائد للعقار الاستثماري.