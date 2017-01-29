قرض جديد من صندوق التنمية يصل إلى 14 مليون دولار

تم اليوم في مدينة عمان التوقيع على إتفاقية ثلاثية بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية وبنك تنمية المدن والقرى بشأن إستغلال مبلغ مقداره أربعة عشر مليوناً ومائة ألف دولار أمريكي من حصيلة المنحة التي خصصتها حكومة دولة الكويت وعهدت للصندوق بإدارتها وذلك لتمويل مشروع تدعيم عمليات بنك المدن والقرى في المملكة الأردنية الهاشمية .

وقد وقع إتفاقية المنحة نيابة عن المملكة الأردنية الهاشمية معالي المهندس/ عماد فاخوري وزير التعاون الدولي ووقعها نيابة عن بنك تنمية المدن والقرى المهندس/ زياد العضايله – مدير البنك ، بينما وقعها نيابة عن الصندوق الكويتي للتنمية الإقتصادية العربية معالي السيد/ عبدالوهاب أحمد البدر - المدير العام للصندوق .. بحضور سفير دولة الكويت لدى المملكة الاردنية سعادة الدكتور / حمد الدعيج .

ويهدف المشروع المشار إليه إلى الحد من البطالة ، وتحسين الخدمات العامة والوضع المعيشي لسكان البلديات ، وذلك من خلال تعزيز القدرات المالية للبنك بحيث يقوم بإستغلالها في توفير قروض لتمويل تكاليف حوالي (26) مشروعاً للخدمات العامة التي تسهم في تحسين الوضع المعيشي لسكان تلك البلديات .

ويتكون المشروع من العناصر الرئيسية التالية :

1- دعم برامج ومشاريع تحسين الطرق الداخلية .

2- دعم برامج مشاريع متنوعة وملاعب رياضية .

3- دعم برامج مشاريع شراء آليات للتخلص من النفايات على نحو مستمر .

4- دعم برامج مشاريع إنشاء حدائق عامة .

ويقوم البنك بتقديم القروض الميسرة للبلديات حسب شروطه الواردة في نظامه الأساسي وقواعد عمله وتتراوح قيمة القرض الواحد بين (10 آلاف إلى 5 ملايين دينار أردني) ، وذلك حسب طبيعة المشروع وتتفاوت مدة سداد القرض ما بين (1 إلى 10) سنوات بفائدة قدرها 6% .

ويجدر بالذكر أن الصندوق سبق أن قدم للمملكة الأردنية الهاشمية 26 قرضاً بقيمة حوالي 170.5 مليون دينار كويتي (أي ما يعادل حوالي 580 مليون دولار أمريكي) لتمويل مشاريع في مختلف القطاعات وإلى جانب منحة دولة الكويت للمملكة الأردنية الهاشمية البالغ مقدارها مليار ومائتين وخمسين مليون دولار أمريكي (1.25 مليار دولار أمريكي) ، قدم لها الصندوق 6 معونات فنية ومنح بقيمة حوالي 3.1 مليون دينار كويتي لتمويل إعداد دراسات الجدوى الفنية والإقتصادية لعدد من المشروعات في قطاعات مختلفة .