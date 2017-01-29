وفيات اليوم الأحد 29 يناير 2017

سعود محسن عبدالهادي العذاب 64 عاماً، شيع، الرجال: الرقة، ق6، ش 15، م342، النساء: الرقة، ق6، ش 4، م97، ت: 99011072

عبدالعزيز علي سالم محمد 55 عاماً، شيع، الرجال: إشبيلية، ق2، ش 205، خيمة مقابل فرع جمعية 3، النساء: إشبيلية، ق2، ش 202، م32، ت: 66608148، 60440961

ليلى عيسى علام زوجة بدر محمد خلف 67 عاماً، شيعت، الرجال: هدية، ق3، شارع الكسائي، م40، النساء: هدية، ق3، ش 1، م40، ت: 99488800 ، 50555506

مضاوي أحمد عبدالمحسن السهلي 77 عاماً، شيع، الرجال: الخالدية، ق3، ش 30، م8، النساء: حطين، ق4، ش 15، م32، ت: 97248755 ، 99313544

زينب أحمد حسين الصراف زوجة خليل علي حسن بارون 61 عاماً، شيعت، الرجال: مشرف، مقابل أرض المعارض، مسجد الوزان، النساء: سلوى، ق7، ش 7، م8، حسينية ملايه زينب الصراف، ت: 66601643